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27 лютого 2020, четвер, 10:40 11
Силові структури 2020-02-27T12:30:03+02:00
Українські Новини
ДБР очікує Порошенка на допит у справі про втручання в діяльність судів 28 лютого

ДБР очікує Порошенка на допит у справі про втручання в діяльність судів 28 лютого

Елизавета Драбкина
ДБР, Петро Порошенко, допит Порошенка
Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Державне бюро розслідувань очікує колишнього Президента Петра Порошенка на допит у п'ятницю, 28 лютого, у кримінальному провадженні про втручання в діяльність судів.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

21 лютого суд виніс рішення про привід Порошенка на допит 28 лютого на 14:00 в якості свідка, задовольнивши тим самим клопотання слідчого ДБР.

ДБР подало в суд клопотання про примусовий привід Порошенка у зв'язку з тим, що він не з'явився на допит 11 лютого.

Досудове розслідування здійснюється за фактом можливого вчинення посадовими особами, які займають особливо відповідальне становище в органах державної влади, зловживання службовим становищем та втручання в діяльність суддів судів України шляхом несвоєчасного призначення їх на посади, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді необґрунтованого виділення коштів з держбюджету на виплату їм заробітної плати за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 367 (службова недбалість), ч. 2 ст. 376 (втручання в діяльність судових органів) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, колишнього президента України Петра Порошенка, якого ДБР має намір силою привести на примусовий допит планують допитати 6 березня у справі про незаконне призначення Сергія Семочко заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Раніше 21 січня Петро Олексійович Порошенко в черговий раз не з'явився на допит у Держбюро розслідувань. Причиною виявилася відсутність повістки про виклик.

Також 11 феврля Порошенко знову не з'явився на допит в ДБР, однак про причини його представник так і не повідомив.

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