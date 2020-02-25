ГБР планирует допросить Порошенко 6 марта по делу Семочко

Государственное бюро расследований (ГБР) намерено 6 марта допросить бывшего Президента Петра Порошенко по делу о незаконном назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки.

Об этом говорится в решении Печерского суда Киева о принудительном приводе Порошенко, передают Українськi Новини.

21 февраля суд вынес решение о приводе Порошенко на допрос на 6 марта на 14:00 в качестве свидетеля, удовлетворив тем самым ходатайство следователя ГБР.

ГБР подало в суд ходатайство о принудительном приводе Порошенко в связи с тем, что он не явился на допрос 17 февраля.

Допрос Порошенко относительно обстоятельств назначения Семочко состоится в ГБР в кабинете следователя Козлова.

Как сообщали Українськi Новини, бывшего президента Украины Петра Порошенко, которого ранее намерены были силой привести в Государственное бюро расследований на принудительный допрос, по решению суда доставят в ГБР 28 февраля в 14:00.

Ране 21 января Петр Алексеевич Порошенко в очередной раз не явился на допрос в Госбюро расследований. Причиной оказалось отсутствие повестки о вызове.

Также 11 феврля Порошенко опять не явился на допрос в ГБР, однако о причинах его представитель так и не сообщил.