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27 февраля 2020, четверг, 09:45 70
Силовые структуры 2020-02-27T09:54:00+02:00
Українські Новини
Обострение на Донбассе: боевики усилили обстрелы, у ВСУ потери

Обострение на Донбассе: боевики усилили обстрелы, у ВСУ потери

Надежда Комендантова
ООС, Ситуация в зоне ООС, Погибшие в ООС, обстрелы в зоне ООС
Обстрелы. Фото: Минобороны Украины
Обстрелы. Фото: Минобороны Украины

Боевики 10 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 26 февраля, один украинский военнослужащий погиб, один военнослужащий ранен, еще один получил боевое поражение.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"26 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120-мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия" - сказано в нем.

Обстрелы были зафиксированы рядом с населенными пунктами Марьинка, Павлополь, Авдеевка, Орехово, Новоташковское, Луганское и за пределами участка разведения в районе населенного пункта Золотое-4.

"В результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве 1 военнослужащий Объединенных сил погиб. Также в результате вражеских обстрелов 1 украинский защитник получил ранения и еще 1 боевое поражение", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли, потерь нет.

Как сообщали Українськi Новини, 25 февраля боевики 5 раз обстреляли позиции сил ООС.

Ранее 22 февраля боевики пытались прорваться через линию соприкосновения и понесли потери.

Также 18 февраля 1 военный погиб, 3 ранены, 2 контужены в результате боя на линии разграничения на Донбассе.

 

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