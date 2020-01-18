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  • Принц Гарри и Меган Маркл потеряют свои титулы и вернут деньги за коттедж, - Букингемский дворец
18 января 2020, суббота, 21:46 89
Европа 2020-01-18T21:46:57+02:00
Українські Новини
Принц Гарри и Меган Маркл потеряют свои титулы и вернут деньги за коттедж, - Букингемский дворец

Принц Гарри и Меган Маркл потеряют свои титулы и вернут деньги за коттедж, - Букингемский дворец

Валерия Драгомирова
Великобритания, Букингемский дворец, Принц Гарри, Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Instagram/sussexroуal
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Instagram/sussexroуal

Принц Гарри и Меган Маркл больше не будут использовать свой королевский титул и не будут получать финансирование на выполнение своих королевских обязанностей.

Такое заявление распространил Букингемский дворец, сообщает "BBC Украина".

Пара также официально не будет представлять королеву. Новые договоренности начнут действовать с весны.

Герцог и герцогиня Сассекские также вернут более 2 млн фунтов на ремонт Фрогмор коттеджа, который останется их домом в Великобритании.

Ранее пара заявила, что они хотят уйти от выполнения королевских обязанностей.

В заявлении королевы говорится, что "после многих месяцев разговоров и недавних дискуссий" она довольна тем, что "нам вместе удалось найти конструктивный путь выхода из ситуации для моего внука и его семьи".

"Гарри, Меган и Арчи всегда будут дорогими членами моей семьи", - говорится в заявлении.

"Я признаю все вызовы, с которыми им пришлось столкнуться за последние два года и поддерживаю их желание жить более независимой жизнью. Хочу поблагодарить их за их преданную работу в этой стране, странах Содружества и за ее пределами, а также особенно горжусь тем, как Меган удалось так быстро стать членом нашей семьи".

"Вся наша семья надеется, что сегодняшнее соглашение позволит им начать строить новую счастливую и спокойную жизнь", - говорится в заявлении.

Как сообщали Українські Новини, Елизавета II поддержала желание Принца Гарри и Меган Маркл выйти из королевской семьи. 

Кроме того, жена принца Гарри хочет родить второго ребенка в США.

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