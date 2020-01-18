Принц Гарри и Меган Маркл потеряют свои титулы и вернут деньги за коттедж, - Букингемский дворец

Принц Гарри и Меган Маркл больше не будут использовать свой королевский титул и не будут получать финансирование на выполнение своих королевских обязанностей.

Такое заявление распространил Букингемский дворец, сообщает "BBC Украина".



Пара также официально не будет представлять королеву. Новые договоренности начнут действовать с весны.



Герцог и герцогиня Сассекские также вернут более 2 млн фунтов на ремонт Фрогмор коттеджа, который останется их домом в Великобритании.



Ранее пара заявила, что они хотят уйти от выполнения королевских обязанностей.



В заявлении королевы говорится, что "после многих месяцев разговоров и недавних дискуссий" она довольна тем, что "нам вместе удалось найти конструктивный путь выхода из ситуации для моего внука и его семьи".



"Гарри, Меган и Арчи всегда будут дорогими членами моей семьи", - говорится в заявлении.



"Я признаю все вызовы, с которыми им пришлось столкнуться за последние два года и поддерживаю их желание жить более независимой жизнью. Хочу поблагодарить их за их преданную работу в этой стране, странах Содружества и за ее пределами, а также особенно горжусь тем, как Меган удалось так быстро стать членом нашей семьи".



"Вся наша семья надеется, что сегодняшнее соглашение позволит им начать строить новую счастливую и спокойную жизнь", - говорится в заявлении.



Как сообщали Українські Новини, Елизавета II поддержала желание Принца Гарри и Меган Маркл выйти из королевской семьи.



Кроме того, жена принца Гарри хочет родить второго ребенка в США.