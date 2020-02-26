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26 февраля 2020, среда, 18:11 134
Экономика 2020-02-26T18:22:51+02:00
Українські Новини
В начале 2020 промпроизводство снова сократилось, обвалившись на 5%

В начале 2020 промпроизводство снова сократилось, обвалившись на 5%

Анна Рудык
Промышленное производство, экономика Украины, Госстат, Промпроизводство
Промышленность. Фото: groupdf.com
Промышленность. Фото: groupdf.com

После обвала почти на 2% в 2019, промпроизводство в январе 2020 года сократилось на 5,1% (не скорректированных на эффект календарных дней) и на 4,7% (скорректированных) по сравнению с январем 2019 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

При этом в январе 2020 года промпроизводство сократилось на 8,4% (не скорректированных на эффект календарных дней) и выросло на 1,2% (скорректированных) по сравнению с декабрем 2019 года.

Как сообщали Українські Новини, в декабре 2019 года промышленное производство сократилось на 7,7% (не скорректированных на эффект календарных дней) и на 8,3% (скорректированных) по сравнению с декабрем 2018 года.    

В 2019 году промышленное производство сократилось на 1,1% по сравнению с 2018 годом, а в 2018 году промышленное производство выросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом.

Также производство основной продукции обвалилось на 5% в октябре.      

Тем временем в январе международные резервы достигли самого высокого уровня с 2012 года.

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