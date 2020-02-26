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  • Записку о коронавирусе подсунули под дверь: туристы в отеле на Тенерифе рассказали об изоляции
26 февраля 2020, среда, 17:42 108
Европа 2020-02-26T17:54:12+02:00
Українські Новини
Записку о коронавирусе подсунули под дверь: туристы в отеле на Тенерифе рассказали об изоляции

Записку о коронавирусе подсунули под дверь: туристы в отеле на Тенерифе рассказали об изоляции

Ярина Вацяк
Коронавирус в Испании, Тенерифы, Канарские острова, Коронавирус
Отель H10 Costa Adeje Palace на Тенерифе. Фото: tripadvisor
Отель H10 Costa Adeje Palace на Тенерифе. Фото: tripadvisor

В Испании изолированные туристы в отеле на Тенерифе, который закрыли из-за выявления у одного из посетителей коронавирус, узнали об изоляции из записки, которую подсунули под дверь.

По словам одного из туристов, он и жена были закрыты в комнате, целый день они смотрели телевизор и читали в интернете, но с нетерпением ждут, когда им снова разрешат пользоваться бассейном и садом отеля, пишет Reuters.

"Все очень тихо", - говорит британец Кристофер Беттс, один из более чем 700 гостей, проведших второй день в тюрьме в четырехзвездочном отеле Тенерифе после того, как среди группы итальянцев были обнаружены четыре случая коронавируса.

"У нас все хорошо, но довольно скучно. Мы никуда не можем пойти, только в рестораны, чтобы выпить чаю или кофе ", - сказал Reuters из города Лестершир в центральной Англии.

Блокировка была введена после того, как в понедельник у итальянского врача, находящегося в отеле, был обнаружен положительный результат на коронавирус.

У его жена и еще двух человек, которые путешествовали с ними, также был положительный результат. Все четверо были госпитализированы.

Одна из туристок сказала, что гостям приносили завтраки в их комнатах.

Группа из ста туристов, которые прибыли в отель в понедельник и не имела контактов с итальянскими гостями, получит разрешение покинуть отель, сообщили региональные власти Канарских островов поздно во вторник. У большинства гостей отеля нет никаких симптомов, сказали они.

Как сообщали Українські Новини, на материковой Испании зафиксировали первый случай коронавируса.

Темв ременем, в Италии количество погибших от коронавируса увеличилось до 12.

 

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