В Италии количество погибших от коронавируса увеличилось до 12

Сегодня, 26 февраля, в Италии количество погибших от китайского коронавируса CОVID-2019 достигло 12. Об этом сообщает издание ANSA.

Так, сообщается, что заражены 374 человека, 4 из которых - дети.

Отмечается, что последней на данный момент жертвой вируса стал 70-летний мужчина из Эмилии-Романьи, гражданин Ломбардии, у которого ранее были хронические заболевания.

Четыре ребенка, зараженных коронавирусом, также находятся в Ломбардии: 4-летняя девочка, два 10-летних и 15-летний мальчики.

Всего в Италии заражены 374 человека в 23 провинциях страны в регионах Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья, Пьемонт, Тоскана, Трентино-Альто-Адидже, Лигурия, Сицилия, Марке и Лацио.

Директор Высшего совета здравоохранения Италии Франко Локателли заявил, что тесты на коронавирус теперь будут доступны только для тех граждан, у которых проявились симптомы CОVID-2019. Сейчас же 95% образцов показали отрицательный результат.

Как сообщали Українські Новини, украинца в Китае проверяют на коронавирус из-за высокой температуры.

Тем временем от осложнений, вызванных китайским коронавирусом COVID-19, умерли 2762 человек. Завершили лечение и были выписаны из больниц 30 тысяч человек. Во всем мире число больных составляет 81002. Накануне их количество составляло 80 146 человек.