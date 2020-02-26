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26 февраля 2020, среда, 17:46 82
Европа 2020-02-26T17:46:55+02:00
Українські Новини
В Италии количество погибших от коронавируса увеличилось до 12

В Италии количество погибших от коронавируса увеличилось до 12

Анна Рудык
Коронавирус, Эпидемия коронавируса, Вспышка эпидемии коронавируса, коронавирус в Италии
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Сегодня, 26 февраля, в Италии количество погибших от китайского коронавируса CОVID-2019 достигло 12. Об этом сообщает издание ANSA.

Так, сообщается, что заражены 374 человека, 4 из которых - дети.

Отмечается, что последней на данный момент жертвой вируса стал 70-летний мужчина из Эмилии-Романьи, гражданин Ломбардии, у которого ранее были хронические заболевания. 

Четыре ребенка, зараженных коронавирусом, также находятся в Ломбардии: 4-летняя девочка, два 10-летних и 15-летний мальчики. 

Всего в Италии заражены 374 человека в 23 провинциях страны в регионах Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья, Пьемонт, Тоскана, Трентино-Альто-Адидже, Лигурия, Сицилия, Марке и Лацио.

Директор Высшего совета здравоохранения Италии Франко Локателли заявил, что тесты на коронавирус теперь будут доступны только для тех граждан, у которых проявились симптомы CОVID-2019. Сейчас же 95% образцов показали отрицательный результат.

Как сообщали Українські Новини, украинца в Китае проверяют на коронавирус из-за высокой температуры.

Тем временем от осложнений, вызванных китайским коронавирусом COVID-19, умерли 2762 человек. Завершили лечение и были выписаны из больниц 30 тысяч человек. Во всем мире число больных составляет 81002. Накануне их количество составляло 80 146 человек. 

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