Записку про коронавірус підсунули під двері: туристи в готелі на Тенеріфе розповіли про ізоляцію

В Іспанії ізольовані туристи в готелі на Тенеріфе, який закрили через виявлення в 4 відвідувачів коронавірус, дізналися про ізоляцію із записки, яку підсунули під двері.

Зі слів одного з туристів, він і його дружина були закриті в кімнаті, цілий день вони дивились телевізор і читали в інтернеті, але з нетерпінням чекають, коли їм знову дозволять користуватися басейном і садом готелю, пише Reuters.

"Все дуже тихо", - говорить британець Крістофер Беттс, один з більш ніж 700 гостей, які провели другий день у в'язниці в чотиризірковому готелі Тенеріфе після того, як серед групи італійців були виявлені чотири випадки коронавірусу.

"У нас все добре, але досить нудно. Ми нікуди не можемо піти, тільки в ресторани, щоб випити чаю або кави", - сказав Reuters з міста Лестершир в центральній Англії.

Блокування було введено після того, як у понеділок у італійського лікаря, що перебуває в готелі, був виявлений позитивний результат на коронавірус.

У його дружини і ще двох осіб, які подорожували з ними, також був позитивний результат. Всі четверо були госпіталізовані.

Одна з туристок сказала, що гостям приносили сніданки в їх кімнатах.

Група зі ста туристів, які прибули в готель в понеділок і не мала контактів з італійськими гостями, отримає дозвіл залишити готель, повідомила регіональна влада Канарських островів пізно у вівторок. У більшості гостей готелю немає ніяких симптомів, сказали вони.

Як повідомляли Українські Новини, на материкової Іспанії зафіксували перший випадок коронавірусу.

Темв ременем, в Італії кількість загиблих від коронавірусу збільшилася до 12.