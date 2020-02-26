У Львівській області через коронавірус скасують всі масштабні заходи

Наголошується, що в середу, 26 лютого, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Львівській обласній адміністрації рекомендувала не проводити масові заходи на території регіону найближчим часом.

Представник львівської влади також розповів про заходи безпеки на міжнародних пунктах пропуску в області.

"Сьогодні ми отримали наказ від міністерства забезпечити присутність карет швидкої допомоги на пунктах пропуску Шегині, Рава-Руської, Краковці. Машини вже поїхали з відповідними засобами захисту. В аеропорту також є автомобіль екстреної медичної допомоги, при необхідності буде забирати пацієнтів в інфекційну лікарню. Лікарня готова до прийняття пацієнтів, а санаторій "Немирів" буде вивільнятися від сьогоднішнього дня ", - розповів Васько.

Також відзначається, що Львівська область вже виділила 25 млн грн на профілактику та реагування на випадки зараження коронавірусом, а у Львові в публічних місцях встановили антисептики для рук.

Як повідомляли Українські Новини, через коронавірус можуть перенести Євробачення-2020.

Крім того, ніхто з пасажирів в "Борисполі" і "Жулянах" не відмовився від вимірювання температури.