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  • В Румынии паника из-за коронавируса: жители опустошили прилавки магазинов
26 февраля 2020, среда, 14:17 65
Европа 2020-02-26T14:20:34+02:00
Українські Новини
В Румынии паника из-за коронавируса: жители опустошили прилавки магазинов

В Румынии паника из-за коронавируса: жители опустошили прилавки магазинов

Надежда Комендантова
коронавирус в Европе, Коронавирус, Румыния, Эпидемия коронавируса
Пустые полки магазинов в Румынии. Скриншот Romania TV.
Пустые полки магазинов в Румынии. Скриншот Romania TV.

После того, как во вторник первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Румынии, жители страны начали массово опустошать полки крупных супермаркетов после объявления властей о том, что запасов продуктов достаточно и не стоит впадать в панику из-за нового коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Romania TV.

Министр здравоохранения Виктор Костач заявил в понедельник, что в Румынии есть карантинные центры по всей стране, в которых можно разместить 3559 человек.

Скриншот Romania TV.Скриншот Romania TV.

Министр также сказал, что если в Румынии будет случай коронавирусной инфекции, "в отделениях интенсивной терапии инфекционных больниц есть 90 мест".

Во вторник Костач сказал, что люди не должны паниковать и им не нужно запасаться едой. Кроме того, он заявил, что представители супермаркетов в Румынии заверили его, что нет никаких проблем с продовольствием.

Сразу после этого заявления в магазинах образовались огромные очереди. В соцсетях появилось множество фотографий с пустыми полками, где продавались консервы, крупы и другие продукты длительного хранения.

Представители крупных сетей супермаркетов в Румынии подтвердили, что люди скупаются, как в праздничные дни, и пообещали, что запасы скоро будут восстановлены.

Во вторник стало известно, что в Италии госпитализировали с коронавирусом 71-летнего мужчину, который вернулся из Румынии.

Как сообщали Українські Новини, первый случай заражения коронавирусом американского военного зафиксировали в Южной Корее.

Тем временем, в Италии за сутки заболело почти сто человек. Кроме того, в Хорватии и Австрии подтвердили первые случаи коронавируса

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