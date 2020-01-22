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22 января 2020, среда, 18:10 47
Силовые структуры 2020-01-22T18:17:14+02:00
Українські Новини
НАБУ подозревает экс-уполномоченного по делам ЕСПЧ Бабина в растрате имущества

НАБУ подозревает экс-уполномоченного по делам ЕСПЧ Бабина в растрате имущества

Елена Новикова
ЕСПЧ, Борис Бабин, НАБУ, Растрата
Борис Бабин. Фото: qha.com.ua
Борис Бабин. Фото: qha.com.ua

Национальное антикоррупционное бюро подозревает бывшего представителя Президента в Крыму, экс-правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека Бориса Бабина в растрате имущества. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня САП и НАБУ попытались вручить мне подозрение по ст. 191 УК за мою деятельность на посту правительственного уполномоченного по делам ЕСПЧ. Такая интересная процессуальная деятельность в нынешних политических условиях меня никоим образом не удивляет. Выбранная для этого заказчиками этого шоу дата Дня Соборности также красноречива", - написал он.

Таким образом, Бабин подозревается в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

Бабин заявил, что расценивает это подозрение как наивысшее признание его деятельности в 2014-2020 годах по противодействию агрессору.

Скриншот поста Бориса Бабина на страничке FacebookСкриншот поста Бориса Бабина на страничке Facebook

Как сообщали Українськi Новини, Офис генпрокурора сообщил заместителю одного из департаментов Харьковского городского совета о подозрении в растрате имущества на сумму почти 1,9 млн гривен.

 

 

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