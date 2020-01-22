НАБУ подозревает экс-уполномоченного по делам ЕСПЧ Бабина в растрате имущества

Национальное антикоррупционное бюро подозревает бывшего представителя Президента в Крыму, экс-правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека Бориса Бабина в растрате имущества. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня САП и НАБУ попытались вручить мне подозрение по ст. 191 УК за мою деятельность на посту правительственного уполномоченного по делам ЕСПЧ. Такая интересная процессуальная деятельность в нынешних политических условиях меня никоим образом не удивляет. Выбранная для этого заказчиками этого шоу дата Дня Соборности также красноречива", - написал он.

Таким образом, Бабин подозревается в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

Бабин заявил, что расценивает это подозрение как наивысшее признание его деятельности в 2014-2020 годах по противодействию агрессору.

Скриншот поста Бориса Бабина на страничке Facebook

Как сообщали Українськi Новини, Офис генпрокурора сообщил заместителю одного из департаментов Харьковского городского совета о подозрении в растрате имущества на сумму почти 1,9 млн гривен.