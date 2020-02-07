Экс-первый замминистра юстиции Бернацкая внесла залог 7 млн гривен

Бывшая первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая внесла залог 7 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил ее адвокат Евгений Солодко.

"Да (внесли залог)", - сказал он.

По его словам, также Бернацкая сдала паспорт для выезда за границу.

Других подробностей он не сообщил.

Как сообщали Українськi Новини, Высший антикоррупционный суд назначил бывшему первому заместителю министра юстиции Наталье Бернацкой (Севостьяновой) залог в размере 7 млн гривен. Также Бернацкой запрещается общаться с определенным кругом лиц, фигурирующих в деле. Кроме того, суд наложил на подозреваемую ряд обязательств, в том числе сдать паспорта.

Раньше сообщалось, что Бернацкая, а также фигурант дела - бывший депутат Верховной Рады Георгий Логвинский ("Народный фронт") выехали из Украины. По его словам, как только Бернацкая вернется обратно в Украину, то ей лично будет вручено сообщение о подозрении.

В 2018 году первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая приняла участие в монументальном фотопроекте - календаре на 2018 "Величественная эпоха украинской женщины".