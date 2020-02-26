підписатися на розсилку
24.2 24.57
26.15 26.67
˟
26 лютого 2020, середа, 14:46 9
Кабмін 2020-02-26T14:52:17+02:00
Українські Новини
Гончарук не збирається йти у відставку

Гончарук не збирається йти у відставку

Таня Войтюк
Олексій Гончарук, Відставка, Сергій Тігіпко, Кабмін, Володимир Зеленський
Олексій Гончарук. Фото: Кабмін
Олексій Гончарук. Фото: Кабмін

Після чуток про можливу відставку Олексія Гончарука та призначення на його місце Сергія Тігіпко, прем'єр-міністр повідомив, що він не має наміру подавати у відставку.

Про це повідомив на брифінгу за результатами засідання уряду, передають Українські Новини.

"Для мене є вже звичною поява подібної інформації в засобах масової інформації. Ні, ніякої заяви я, звісно, не писав, із Президентом відповідних тем не обговорював. Пана Сергія Тігіпка я дійсно бачив, я з ним зустрічався, як і з багатьма іншими...", - сказав він.

Гончарук зазначив, що уряд зараз дійсно шукає людей, які зможуть підсилити Кабмін, і за останній місяць, зі слів прем'єр-міністра, він зустрівся з більш ніж 20 людьми, в тому числі й з бізнесменом Тігіпком.

Гончарук також зазначив, що йому самому цікаво, що будуть далі писати ЗМІ щодо його можливої ​​відставки і призначення на його посаду Тігіпка.

"Почитаємо, що будуть писати засоби масової інформації далі. Мені самому цікаво", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський підтвердив, що проводив співбесіду з бізнесменом Сергієм Тігіпко для можливого призначення його в Кабінет Міністрів.

Нагадаємо, Верховній Раді не виключають відставку уряду.

Більше новин про: Олексій Гончарук Відставка Сергій Тігіпко Кабмін Володимир Зеленський

Гончарук не збирається йти у відставку
У Харкові знову перейменували проспект на честь Жукова
Новини
Марія Матіос отримала книжковий "Оскар" за "Букову землю" 15:05
Олег Синєгубов Фото: Полтавська ОДА
Голова Полтавської ОДА назвав найголовнішим завданням на посаді подолання корупції 15:05 Відео
В Україні за останній тиждень від грипу померли 10 осіб 14:48
Гончарук не збирається йти у відставку 14:46
У Греції зафіксували перший випадок коронавірусу 14:43
більше новин
Під час легалізації грального бізнесу без системи онлайн моніторингу введення податку GGR недоцільно,- експерти 14:19
За умови легалізації грального бізнесу фіскальну політику необхідно спростити для мінімізації корупції, - експерт 16:39
Україна програє конкуренцію в Європі за вартістю ліцензій за умови легалізації грального бізнесу, - експерти 16:48
У 179 окрузі Юлія Світлична випереджає кандидата від "Слуги народу" у понад 5 разів, – соцопитування Рейтингу 11:26
Президент вважає "маржу Холодова" антиконституційною 17:13
більше новин
В Італії за добу захворіло майже сто осіб: дані коронавірусу в світі на 26 лютого 09:10 Доповнено
В Київ з "коронавірусної" Італії прилетіло за день 635 громадян 14:02
ЄСПЛ остаточно визнав український закон "Про люстрацію" порушуючим права людини 17:44
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
За пів року президентства недовіра до Зеленського зросла практично вдвічі 18:51 Інфографіка
Тетяна Чорновіл. Фото: kievpravda.com
Відібрала в журналіста телефон: ДБР повідомило екс-депутату Ради Чорновол про підозру 10:39 Доповнено
більше новин
Кабмін призначив заступника міністра охорони здоров'я Ляшка головним санітарним лікарем
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok