Гончарук не збирається йти у відставку

Після чуток про можливу відставку Олексія Гончарука та призначення на його місце Сергія Тігіпко, прем'єр-міністр повідомив, що він не має наміру подавати у відставку.

Про це повідомив на брифінгу за результатами засідання уряду, передають Українські Новини.

"Для мене є вже звичною поява подібної інформації в засобах масової інформації. Ні, ніякої заяви я, звісно, не писав, із Президентом відповідних тем не обговорював. Пана Сергія Тігіпка я дійсно бачив, я з ним зустрічався, як і з багатьма іншими...", - сказав він.

Гончарук зазначив, що уряд зараз дійсно шукає людей, які зможуть підсилити Кабмін, і за останній місяць, зі слів прем'єр-міністра, він зустрівся з більш ніж 20 людьми, в тому числі й з бізнесменом Тігіпком.

Гончарук також зазначив, що йому самому цікаво, що будуть далі писати ЗМІ щодо його можливої ​​відставки і призначення на його посаду Тігіпка.

"Почитаємо, що будуть писати засоби масової інформації далі. Мені самому цікаво", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський підтвердив, що проводив співбесіду з бізнесменом Сергієм Тігіпко для можливого призначення його в Кабінет Міністрів.

Нагадаємо, Верховній Раді не виключають відставку уряду.