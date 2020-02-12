Работали вместе, а пенсии разные: в ПФУ объяснили, что влияет на размер выплат

В то время, как стажа для выхода на пенсию хватит не всем украинцам, также в связи с проведением в стране пенсионной реформы в Украине участились случаи, когда граждане сталкиваются с непонятными для них ситуациями при начислении пенсии. Так, люди могут длительное время работать в одном коллективе при одинаковой заработной плате и выйти на пенсию в одно и то же время, но выплаты у них отличаются, иногда очень существенно.

Об этом рассказала заместитель директора департамента пенсионного обеспечения — начальник управления методологического обеспечения Пенсионного фонда Украины (ПФУ) Светлана Шута во время прямой линии с читателями газеты "Пенсионный курьер", пишут "Факты".

С подобным вопросом обратился к консультантам пенсионер из Луганской области.

"Мы много лет работали в одной бригаде, получали одинаковую зарплату, а пенсия у всех разная. Как такое может быть?" — поинтересовался мужчина.

Представительница фонда объяснила, что пенсия у двух людей не может быть одинаковой только потому, что они "определенный период времени работали в одной организации".

"При назначении и исчислении размера пенсии во внимание принимают всю трудовую деятельность человека. Подчеркиваю, всю: с первого дня оформления на работу до последнего. И то, что вы некоторое время работали вместе в определенной организации и получали за это время одинаковую зарплату, не дает оснований говорить о том, что у вас должен быть одинаковый размер пенсии. Ведь каждый человек, который много лет работал вместе с вами, имеет свои индивидуальные данные: кто трудоустроился сразу после школы, кто-то учился, кто-то получил премию, а кто-то — нет. Кроме того, на размер пенсионной выплаты влияет год выхода на пенсию…" — объяснила Шута.

Чиновница добавила, что факторов может быть много, поэтому и не бывает так, чтобы у двух людей совпадали показатели для назначения пенсии.

"К пенсии могут быть установлены надбавки, повышения, доплаты, которые могут существенно увеличить размер пенсии. Одинаковый размер пенсии — это минимальный размер, меньше которого человек не может получать, и максимальный, когда пенсия не может быть выше определенного показателя", — резюмировала Шута.

Ранее Українські Новини писали о том, что в 2028 году половина людей пенсионного возраста не смогут оформить пенсию в 60 лет, поскольку не будут иметь необходимого стажа, однако недостающие годы можно докупить.

Кроме того, с помощью сервиса "Е-пенсия" можно оформить пенсию онлайн.

Тем временем, ПФУ дал разъяснение о выходе на пенсию в 2020.