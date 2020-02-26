Витренко не стал кандидатом в премьеры, поскольку настаивал на выплате себе большой премии в "Нефтегазе", - СМИ

Витренко не стал кандидатом в премьеры, поскольку настаивал на выплате себе большой премии в "Нефтегазе", - СМ

Пока Зеленский подтвердил встречу с Тигипко на фоне слухов о смене премьера, еще неделю назад основным кандидатом на пост премьера называли исполнительного директора "Нефтегаза" Юрия Витренко, которого лоббировал олигарх Игорь Коломойский. Об этом пишут "Буквы" со ссылкой на источники.



Как утверждают источники издания в экономических кругах, Витренко вроде потребовал, чтобы перед назначением ему выплатили его премию за газовые контракты.

Поскольку гарантий не дали, то переговоры зашли в тупик.

В то же время источники близкие к Кабмину говорят, что президенту будет трудно найти премьера, который с ним бы соглашался и шел на все условия, как это делает сейчас Гончарук.

"Другие ребята значительно более самостоятельны и ценят себя", - сказал собеседник издания.



Как сообщали Українські Новини, "Нефтегаз" получил от "Газпрома" 2,9 млрд долларов.

Зеленский угрожает Гончаруку "перезагрузить "Нефтегаз", если они начислят себе премию в $29 млн.



Тем временем Витренко через суд хочет добиться выплаты огромной премии за полученные от компании "Газпром" (Россия) 2,918 млрд долларов.