Вітренко не став кандидатом у прем'єри, оскільки наполягав на виплаті собі великої премії в "Нафтогазі", - ЗМІ

Поки Зеленський підтвердив зустріч з Тігіпком на тлі чуток про зміну прем'єра, ще тиждень тому основним кандидатом на пост прем'єра називали виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка, якого лобіював олігарх Ігор Коломойський. Про це пишуть "Букви" з посиланням на джерела.

Як стверджують джерела видання в економічних колах, Вітренко начебто вимагав, щоб перед призначенням йому виплатили його премію за газові контракти.

Оскільки гарантій не дали, то переговори зайшли в глухий кут.

У той же час джерела близькі до Кабміну кажуть, що президенту буде важко знайти прем'єра, який з ним би погоджувався і йшов на всі умови, як це робить зараз Гончарук.

"Інші хлопці значно самостійніші і цінують себе", - сказав співрозмовник видання.



Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" отримав від "Газпрому" 2,9 млрд доларів.

Зеленський погрожує Гончаруку "перезавантажити "Нафтогаз", якщо вони нарахують собі премію в $29 млн.



Тим часом Вітренко через суд хоче домогтися виплати величезною премії за отримані від компанії "Газпром" (Росія) 2,918 млрд доларів.