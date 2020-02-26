підписатися на розсилку
24.2 24.57
26.15 26.67
˟
  • Новини
  • Політика
  • Вітренко не став кандидатом у прем'єри, оскільки наполягав на виплаті собі великої премії в "Нафтогазі", - ЗМІ
26 лютого 2020, середа, 13:02 13
Політика 2020-02-26T13:03:16+02:00
Українські Новини
Вітренко не став кандидатом у прем'єри, оскільки наполягав на виплаті собі великої премії в "Нафтогазі", - ЗМІ

Вітренко не став кандидатом у прем'єри, оскільки наполягав на виплаті собі великої премії в "Нафтогазі", - ЗМІ

Валерия Драгомирова
Пост прем'єра, Володимир Зеленський, Нафтогаз, Юрій Вітренко
Юрій Вітренко. Фото: EADaily
Юрій Вітренко. Фото: EADaily

Поки Зеленський підтвердив зустріч з Тігіпком на тлі чуток про зміну прем'єра, ще тиждень тому основним кандидатом на пост прем'єра називали виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка, якого лобіював олігарх Ігор Коломойський. Про це пишуть "Букви" з посиланням на джерела.

Як стверджують джерела видання в економічних колах, Вітренко начебто вимагав, щоб перед призначенням йому виплатили його премію за газові контракти.

Оскільки гарантій не дали, то переговори зайшли в глухий кут.

У той же час джерела близькі до Кабміну кажуть, що президенту буде важко знайти прем'єра, який з ним би погоджувався і йшов на всі умови, як це робить зараз Гончарук.

"Інші хлопці значно самостійніші і цінують себе", - сказав співрозмовник видання.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" отримав від "Газпрому" 2,9 млрд доларів.

Зеленський погрожує Гончаруку "перезавантажити "Нафтогаз", якщо вони нарахують собі премію в $29 млн.

Тим часом Вітренко через суд хоче домогтися виплати величезною премії за отримані від компанії "Газпром" (Росія) 2,918 млрд доларів.

Більше новин про: Пост прем'єра Володимир Зеленський Нафтогаз Юрій Вітренко

В Італії за добу захворіло майже сто осіб: дані коронавірусу в світі на 26 лютого
У Харкові знову перейменували проспект на честь Жукова
Новини
У Харкові знову перейменували проспект на честь Жукова 13:52
Разумков посварився із Зеленським. Президент запропонував звільнитися, — ЗМІ 13:50
НБУ обвалив гривню: офіційний курс нацвалюти на четвер 13:49
Бойко в чернігівській гімназії назвав дикістю закон про середню освіту 13:34
Кабмін перевів студентів, що проживають на лінії зіткнення, на соцстипендії 13:28
більше новин
Під час легалізації грального бізнесу без системи онлайн моніторингу введення податку GGR недоцільно,- експерти 14:19
За умови легалізації грального бізнесу фіскальну політику необхідно спростити для мінімізації корупції, - експерт 16:39
Україна програє конкуренцію в Європі за вартістю ліцензій за умови легалізації грального бізнесу, - експерти 16:48
У 179 окрузі Юлія Світлична випереджає кандидата від "Слуги народу" у понад 5 разів, – соцопитування Рейтингу 11:26
Агітаційні матеріали проти Юлії Світличної Фото: Facebook
"Слуги народу" платили по 500 гривень за "чорну" агітацію проти Юлії Світличної, – активіст 14:45
більше новин
Закриті школи, напівпорожні магазини, але буси в Україну їздять: що розповідають в Італії про коронавірус 14:38
В Італії за добу захворіло майже сто осіб: дані коронавірусу в світі на 26 лютого 09:10 Доповнено
В Київ з "коронавірусної" Італії прилетіло за день 635 громадян 14:02
ЄСПЛ остаточно визнав український закон "Про люстрацію" порушуючим права людини 17:44
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
За пів року президентства недовіра до Зеленського зросла практично вдвічі 18:51 Інфографіка
більше новин
Зеленський підтвердив, що зустрічався з Тігіпком
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok