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14 февраля 2020, пятница, 09:50 150
Экономика 2020-02-14T09:50:48+02:00
Українські Новини
Витренко через суд хочет добиться выплаты огромной премии

Витренко через суд хочет добиться выплаты огромной премии

Григорий Яковенко
Премии, Премии Нефтегазу, Нефтегаз, Юрий Витренко
Юрий Витренко. Фото: EADaily
Юрий Витренко. Фото: EADaily

Исполнительный директор группы Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Юрий Витренко просит Печерский суд Киева обязать "Нефтегаз" выплатить ему премию за полученные от компании "Газпром" (Россия) 2,918 млрд долларов.

Об этом он сообщил в программе "Обратный отсчет" в эфире телеканала "UA:Перший", передают Українські Новини.

"Я требую исполнения трудовых обязательств "Нефтегаза" по трудовому договору – выплата зарплаты. Так как эта премия – это часть зарплаты, она прописана в моем трудовом договоре, поэтому она должна была быть уплачена до 30 декабря 2019 года", - сказал Витренко.

Также он выразил надежду на то, что решение суда будет справедливым.

Как сообщали Українські Новини, как выглядит золотой контракт Коболева: оклад – 1 млн 41 тыс. гривен, премии, компенсации, представительские, бонусы и деньги на оздоровление.

Также Нефтегаз платит каждому из 15 своих начальников по 3,7 млн гривен зарплаты в месяц.

"Нефтегаз" в 2018 году выплатил премию в $45 млн за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже и засекретил информацию, кому именно и в каком размере она была выплачена.

Также в "Нефтегазе" намерены выплатить руководству новую премию в 29 млн долларов за полученные от "Газпрома" в конце декабря 2,9 млрд долларов. В Кабмине считают, что "Газпром" выполнил решение суда добровольно, благодаря "высшему политическому руководству Украины" и международными переговорам. Поэтому просят набсовет Нефтегаза не платить больше никому премий за получение этих средств.

 
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Витренко через суд хочет добиться выплаты огромной премии
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