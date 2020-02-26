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26 февраля 2020, среда, 11:14 39
Общество 2020-02-26T11:14:01+02:00
Українські Новини
Аэропорт "Херсон" усилил меры безопасности из-за коронавируса

Аэропорт "Херсон" усилил меры безопасности из-за коронавируса

Валерия Драгомирова
Коронавирус, меры безопасности, коронавирус в Украине, аэропорт Херсон
Аэропорт
Аэропорт "Херсон". Фото: visti.ks.ua

Международный аэропорт "Херсон" усилил меры безопасности из-за коронавируса Covid-19, которым заразились более 80 тысяч человек по всему миру. 

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"В аэропорту определена отдельная эпидемиологическая карантинная стоянка для самолетов (если борт санитарный или на нем граждане с подозрением на болезнь). Персонал, привлеченный к обслуживанию рейсов, прибывающих из стран с усложненной эпидемической ситуацией, укомплектован респираторными масками, перчатками и средствами для дезинфекции", - говорится в сообщении.

Перед трапами в аэропорту установлены специальные ковры, обработанные дезинфицирующим раствором, а в терминале - бактерицидная лампа.

Пассажиров будет осматривать и измерять температуру (с помощью бесконтактного термометра) фельдшер аэропорта.

В случае подозрения на коронавирус до приезда медработников людей изолируют в специальную комнату.

Принимать людей готова Херсонская областная инфекционная больница имени И. Горбачевского.

Напомним, ранее премьер-министр Гончарук заявил, что в Украине будут проверять температуру пассажиров из всех стран, где зафиксирован коронавирус. 


Кроме того, Госпогранслужба с 20:00 понедельника вводит проверку температуры тела пассажиров из Италии в аэропортах "Киев" и "Борисполь".

Тем временем Госпогранслужба будет проверять температуру пассажиров на границе с Венгрией, Словакией, Румынией и Польшей. 

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