Международный аэропорт "Херсон" усилил меры безопасности из-за коронавируса Covid-19, которым заразились более 80 тысяч человек по всему миру.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"В аэропорту определена отдельная эпидемиологическая карантинная стоянка для самолетов (если борт санитарный или на нем граждане с подозрением на болезнь). Персонал, привлеченный к обслуживанию рейсов, прибывающих из стран с усложненной эпидемической ситуацией, укомплектован респираторными масками, перчатками и средствами для дезинфекции", - говорится в сообщении.

Перед трапами в аэропорту установлены специальные ковры, обработанные дезинфицирующим раствором, а в терминале - бактерицидная лампа.

Пассажиров будет осматривать и измерять температуру (с помощью бесконтактного термометра) фельдшер аэропорта.

В случае подозрения на коронавирус до приезда медработников людей изолируют в специальную комнату.

Принимать людей готова Херсонская областная инфекционная больница имени И. Горбачевского.

Напомним, ранее премьер-министр Гончарук заявил, что в Украине будут проверять температуру пассажиров из всех стран, где зафиксирован коронавирус.



Кроме того, Госпогранслужба с 20:00 понедельника вводит проверку температуры тела пассажиров из Италии в аэропортах "Киев" и "Борисполь".



Тем временем Госпогранслужба будет проверять температуру пассажиров на границе с Венгрией, Словакией, Румынией и Польшей.