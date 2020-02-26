США ввело санкции против России, Китая, Ирака и Турции за поддержку ракетной программы Ирана

После того, как в Иране по приказу президента США убили генерала Касема Сулеймани, между государствами разразилась война, и антитеррористические атаки. Из-за поддержки ракетной программы Ирана, США ввело санкции пртив 13 13 компаний и физических лиц из России, Китая, Ирака и Турции. Об этом сообщил в Twitter госсекретарь США Майк Помпео.

Скриншот:twitter.com/SecPompeo

"Мы будем продолжать предпринимать все возможные меры для того, чтобы не позволить Ирану развивать свою ракетную программу", — написал Помпео.

Как сообщали Українські Новини, 8 января Иран нанес ракетные удары по военным базам США в Ираке.

Ранее сообщалось, что Иран выходит из "ядерной сделки " и готовило ракетные войска для мести США за убийство Сулеймани.

Кроме того, Палата представителей США раскритиковала действие Трампа убить иранского генерала Сулеймани, и рассмотривала резолюцию об ограничении полномочий главы государства в военных вопросах.

Тем временем в США обвалился сайт призывной службы на фоне спекуляций о Третьей мировой.