Конгресс США разозлился на Трампа и намерен ограничить его полномочия в военных вопросах

Палата представителей США раскритиковала действие Трампа убить иранского генерала Сулеймани, которое произошло 3 января в аэропорту Багдада, и рассмотрит резолюцию об ограничении полномочий главы государства в военных вопросах. Об этом сообщила в своем письме спикер палаты представителе й в своем письме Нэнси Пелоси, передает CNN.

В частности, в палате выразили негодование из-за того, что администрация предприняла столь агрессивные действия не посоветовавшись с Конгрессом, тем самым проявив неуважение к военным полномочиям, предоставленных конституцией.



"На этой неделе Палата представит и проголосует за резолюцию о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана. Эта резолюция, аналогичная резолюции, представленной сенатором Тимом Кейном в Сенате. Она подтверждает давно сложившиеся надзорные обязанности Конгресса, приказывая, что, если не будет предпринято никаких дальнейших действий Конгресса, военные действия администрации в отношении Ирана прекратятся в течение 30 дней", - говорится в письме.

Пелоси также вновь напомнила, что считает убийство Сулеймани "провокационным и вопиющим".

Как сообщали Українські Новини, Иран выходит из "ядерной сделки " и готовит ракетные войска для мести США.

Кроме того, Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что в случае нападения со стороны Ирана Вашингтон нанесет удар по 52 "иранских объектах".