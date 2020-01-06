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06 января 2020, понедельник, 11:11 31
Политика мира 2020-01-06T11:15:01+02:00
Українські Новини
Конгресс США разозлился на Трампа и намерен ограничить его полномочия в военных вопросах

Конгресс США разозлился на Трампа и намерен ограничить его полномочия в военных вопросах

Елизавета Кесельман
США, Дональд Трамп, Иран, Конгресс США, Атака Ирана, Убийство Сулеймани
Флаг. США. Фото: pexels
Флаг. США. Фото: pexels

Палата представителей США раскритиковала действие Трампа убить иранского генерала Сулеймани, которое произошло 3 января в аэропорту Багдада, и рассмотрит резолюцию об ограничении полномочий главы государства в военных вопросах. Об этом сообщила в своем письме спикер палаты представителе й в своем письме Нэнси Пелоси, передает CNN.

В частности, в палате выразили негодование из-за того, что администрация предприняла столь агрессивные действия не посоветовавшись с Конгрессом, тем самым проявив неуважение к военным полномочиям, предоставленных конституцией.


"На этой неделе Палата представит и проголосует за резолюцию о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана. Эта резолюция, аналогичная резолюции, представленной сенатором Тимом Кейном в Сенате. Она подтверждает давно сложившиеся надзорные обязанности Конгресса, приказывая, что, если не будет предпринято никаких дальнейших действий Конгресса, военные действия администрации в отношении Ирана прекратятся в течение 30 дней", - говорится в письме.

Пелоси также вновь напомнила, что считает убийство Сулеймани "провокационным и вопиющим".

Как сообщали Українські Новини, Иран выходит из "ядерной сделки " и готовит ракетные войска для мести США.

Кроме того, Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что в случае нападения со стороны Ирана Вашингтон нанесет удар по 52 "иранских объектах".

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