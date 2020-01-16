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16 января 2020, четверг, 20:57 7
Политика мира 2020-01-16T20:58:09+02:00
Українські Новини
США и Ирак возобновляют антитеррористические операции

США и Ирак возобновляют антитеррористические операции

Елизавета Кесельман
США, Иран, Ирак, Война США и Ирана, Обучение военных
Флаг. США. Фото: pexels
Флаг. США. Фото: pexels

Америка и Ирак после конфликта с Ираном и угроз о третьей мировой войне, в конце концов, возобновляют совместную антитеррористическую операцию против "Исламского государства". В скором времени американцы возобновят обучение иракских военных, передает "Голос Америки".

Сообщается, что совместные операции военных уже начались, однако не в таком объеме, как прежде.

Совместные операции были приостановлены в начале января. Это произошло после того, как парламент Ирака принял резолюцию о выводе американских войск с территории страны. Поводом стало убийство в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани в результате удара США. Ирак завил, что своими действиями Вашингтон нарушил суверенитет страны.

США отказались выводить войска. Они опасались, что Исламское государство может воспользоваться нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке и укрепить позиции в регионе. К продолжению сотрудничества Вашингтона и Багдада в борьбе с экстремистским угруповванням призвали лидеры Германии, Франции и Великобритании.

Американские военные участвовали в подготовке иракских сил с 2015 года. При поддержке Вашингтона Багдаду удалось ослабить влияние группировки Исламское государство, которое несколько лет назад контролировало значительные территории в Ираке и Сирии.

Как сообщали Українські Новини, 8 января Иран нанес ракетные удары по военным базам США в Ираке. 

Ранее сообщалось, что Иран выходит из "ядерной сделки " и готовит ракетные войска для мести США за убийство Сулеймани.

Тем временем в США обвалился сайт призывной службы на фоне спекуляций о Третьей мировой.

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