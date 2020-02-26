Сегодня Гончарук проведет закрытое заседание Кабмина

После того, как Зеленский пообещал оставить Кабмин без зарплат, если не погасят долг по зарплатам шахтеров, правительство проведет заседание в среду, 26 февраля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.

Заседание начнется в 11:00 и пройдет под председательством премьер-министра Алексея Гончарука.

При этом оно пройдет в закрытом для СМИ режиме.

По итогам заседания на 13:30 анонсирован брифинг премьера.

Как сообщали Українськi Новини, 23 февраля Гончарук, комментируя выплаты процентов по ипотечным кредитам, заявил, что "для их выплаты нужно торговать наркотиками и оружием".

По результатам соцопроса, только 6% украинцев поддерживают деятельность Гончарука и Кабмина. А двое из трех граждан Украины не доверяют правительству Гончарука.