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26 февраля 2020, среда, 09:27 307
Кабмин 2020-02-26T09:28:16+02:00
Українські Новини
Сегодня Гончарук проведет закрытое заседание Кабмина

Сегодня Гончарук проведет закрытое заседание Кабмина

Надежда Комендантова
Заседание Кабмина, Кабмин, Правительство, Алексей Гончарук
Кабмин. Фото: kmu.gov.ua
Кабмин. Фото: kmu.gov.ua

После того, как Зеленский пообещал оставить Кабмин без зарплат, если не погасят долг по зарплатам шахтеров, правительство проведет заседание в среду, 26 февраля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.

Заседание начнется в 11:00 и пройдет под председательством премьер-министра Алексея Гончарука.

При этом оно пройдет в закрытом для СМИ режиме.

По итогам заседания на 13:30 анонсирован брифинг премьера.

Как сообщали Українськi Новини, 23 февраля Гончарук, комментируя выплаты процентов по ипотечным кредитам, заявил, что "для их выплаты нужно торговать наркотиками и оружием".

По результатам соцопроса, только 6% украинцев поддерживают деятельность Гончарука и Кабмина. А двое из трех граждан Украины не доверяют правительству Гончарука.

 

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