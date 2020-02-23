Чтобы выплачивать проценты по кредитам, нужно торговать наркотиками и оружием, - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что для того, чтобы выплачивать проценты по кредитам, нужно торговать наркотиками и оружием. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Украина 24", передают Українськi Новини.

"Чтобы выплачивать проценты по кредитам (в ипотеке), нужно торговать наркотиками и оружием", - сказал Гончарук.

По его словам, ситуацию нужно исправлять, и правительство работает в этом направлении.



Он считает, что от реализации реформы в этой сфере зависит развитие экономики Украины.



Как сообщали Українськi Новини, за первые две недели действия программы "Доступные кредиты 5-7-9%" поступило 4 020 заявок на участие в ней на общую сумму 2,04 млрд гривен.



Больше всего заявок было зарегистрировано в Киевской области — на сумму 503,9 млн гривен.



По словам Зеленского, на данный момент программа рассчитана на пять лет, после чего она возможно будет расширена, если будет большое количество клиентов.



Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" для малого и среднего бизнеса позволит участникам получить до 1.5 млн грн доступного кредита под 5, 7 или 9% для создания или расширения собственного бизнеса.



