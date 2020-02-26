Сьогодні Гончарук проведе закрите засідання Кабміну

Після того, як Зеленський пообіцяв залишити Кабмін без зарплат, якщо не погасять борг із зарплат шахтарів, уряд проведе засідання в середу, 26 лютого.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби уряду, передають Українські Новини.

Засідання розпочнеться о 11:00 і пройде під головуванням прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

При цьому воно пройде в закритому для ЗМІ режимі.

За підсумками засідання на 13:30 анонсований брифінг прем'єра.

Як повідомляли Українські Новини, 23 лютого Гончарук, коментуючи виплати відсотків за іпотечними кредитами, заявив, що "для їх виплати потрібно торгувати наркотиками і зброєю".

За результатами соцопитування, тільки 6% українців підтримують діяльність Гончарука та Кабміну. А двоє з трьох громадян України не довіряють уряду Гончарука.