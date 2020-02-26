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26 лютого 2020, середа, 09:27 12
Кабмін 2020-02-26T09:42:40+02:00
Українські Новини
Сьогодні Гончарук проведе закрите засідання Кабміну

Сьогодні Гончарук проведе закрите засідання Кабміну

Надежда Комендантова
Олексій Гончарук, Кабмін, Уряд, Засідання Кабміну
Кабмін. Фото: kmu.gov.ua
Кабмін. Фото: kmu.gov.ua

Після того, як Зеленський пообіцяв залишити Кабмін без зарплат, якщо не погасять борг із зарплат шахтарів, уряд проведе засідання в середу, 26 лютого.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби уряду, передають Українські Новини.

Засідання розпочнеться о 11:00 і пройде під головуванням прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

При цьому воно пройде в закритому для ЗМІ режимі.

За підсумками засідання на 13:30 анонсований брифінг прем'єра.

Як повідомляли Українські Новини, 23 лютого Гончарук, коментуючи виплати відсотків за іпотечними кредитами, заявив, що "для їх виплати потрібно торгувати наркотиками і зброєю".

За результатами соцопитування, тільки 6% українців підтримують діяльність Гончарука та Кабміну. А двоє з трьох громадян України не довіряють уряду Гончарука.

 

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Сьогодні Гончарук проведе закрите засідання Кабміну
Україна
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