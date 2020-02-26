Масляна-2020: як приготувати тонкі та ніжні млинці без молока та яєць

Вже третій день в Україні відзначають Масляну. Головна страва цього свята – млинці. Традиційно ці ласощі готують з молока, борошна, яєць і масла. Існує також веганський рецепт для тих, хто не вживає продукти тваринного походження. Такі млинці можна готувати й під час Великого посту. Про те, як приготувати смачні та ніжні млинці без молока та яєць, розкажуть Українські Новини. Млинці. Фото: pixabay Інгредієнти: 400 гр пшеничного борошна; 4 ст. л. олії; 1 л води; 1 ст. л. кукурудзяного крохмалю; 0,3 ч. л. меленої куркуми: 1 ч. л. солі; 1 ст. л. цукру; 0,5 ч. л. харчової соди; 0,2 ч. л. лимонної кислоти. Спосіб приготування: Сіль і цукор необхідно розчинити в 500 мл кип'яченої води кімнатної температури. Окремо потрібно змішати кукурудзяний крохмаль з борошном, потім додати цю суміш у воду та розмішати, щоб не було грудочок. Потім слід додати дві ложки олії і ще раз ретельно все перемішати. В каструлю потрібно налити 500 мл води, додати куркуму і закип'ятити. Осад від куркуми, який осяде в центрі каструлі, не знадобиться, тому необхідно акуратно влити пряну воду в тісто, помішуючи його. В тісто необхідно додати ще дві столові ложки олії, соду, лимонну кислоту і ще раз все перемішати. Воно стане схожим на рідку сметану. На його поверхні з'являться бульбашки. Сковорідку, на якій смажатуться млинці, потрібно буде змастити краплею олії. Якщо тісто буде погано розтікатися, то можна додати ще половину склянки гарячої води. Раніше Українські Новини повідомляли про те, як приготувати млинцевий торт і пиріг з яблуками та корицею.