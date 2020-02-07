Когда отмечают Масленицу: традиции, приметы, запреты

В этом году Масленица, во время которой издревле принято готовить блины, начинается 24 февраля и заканчивается прощенным воскресеньем 1 марта. Это самый языческий из дошедших до нас праздников. Українські Новини выясняли, какие обычаи и традиции есть во время Сыропуста.

Как отмечают Масленицу

Христианская церковь приспособила этот праздник к Великому посту. В это время принято устраивать широкие гуляния и ярмарки, веселиться и готовить разнообразные блюда. Важно было как можно веселее отпраздновать Масленицу, после которой наступали 40 недель строгости и ограничений Великого поста.

Это последняя неделя перед постом, когда можно играть свадьбу. Масленицу также называли "бабьей неделей". Женщины имели право как угодно издеваться над мужчинами, те обязаны были слушаться. Женщины сами устраивали себе посиделки с угощениями, а мужчин пускали на них только за деньги или выпивку.

Важной частью праздника было катание на лошадях. Парни, которые собирались жениться, специально покупали к "широкой масленице" сани. На коней одевали лучшую сбрую. Среди молодежи было распространено катание на санках с горы.

Основным блюдом праздника были вареники с творогом, которые подавали с медом или сметаной. Пекли блины – символ солнца. Ими угощали родственников, соседей и даже встреченных на улице людей. Названия праздника — сырная неделя и мясопуст — красноречиво говорят о том, что принято готовить на праздник — блюда с творогом, маслом, рыбой, яйцами молоком. А вот мясо уже не едят.

Масленичная неделя или Колодий традиционно делилась на три части: "узкую Масленицу" или встречный понедельник; "широкую Масленицу", которая начиналась в четверг, и прощенное воскресенье. С понедельника по субботу гуляния и веселье нарастали. Воскресенье уже праздновали спокойнее и просили друг у друга прощение. Именно во время "широкой Масленицы" сжигали чучело зимы – Марену.

Приметы на Масленицу

Наши предки считали, что отмечать масленицу нужно богато и весело. Поэтому скупиться на угощения было плохой приметой. Были и другие народные наблюдения:

Чем больше испечь блинов, тем больше богатства в доме будет. Если блинов совсем мало, то и урожай будет скромным. Каждый блин — это символ солнца. А чем больше солнца, тем больше ясных дней будет в году.

Пышные и румяные блины у хозяйки — к урожайному году. Слипающиеся блины — к неприятностям.

На Колодий теща обязательно зовет на блины своего зятя. Если угощение ему понравится, то в семье будет мир и любовь.

Во дворе одного из домов или прямо на улице устанавливали качели. Кто выше всех взлетит, у того будет самый богатый урожай.

Катаясь на санях, соревновались: кто дальше всех съедет, у того будет самый лучший лен.

Если в дом неожиданно пришли гости, то это к большой удаче. Гостей нужно сытно накормить.

Если перед Маленицей шли дожди, то осенью будет хороший урожай грибов, а если стоял мороз — лето будет прохладным.

Если в Прощенное воскресенье вы можете простить старые обиды, то в жизни начнутся яркие события.

"Пируй и гуляй баба на Масленице, а про пост вспоминай", — говорят о празднике, намекая на то, что сразу за Сыропустом следует строгий Великий пост.

Чего нельзя делать на Масленицу

Стоит помнить, что на Масленицу уже не едят мяса. Готовили из рыбы, овощей, грибов, сыра, но только не из мяса. Ведь после праздника наступал абсолютный отказ от мяса. К нему нужно было постепенно подготовиться.

Также в масленичную неделю нельзя было ругаться, злиться, обижаться. Вокруг должна царить позитивная атмосфера.

Считалось, что жилище должно быть прибранным, ведь туда могут внезапно прийти гости. В первые три дня праздника не было никаких запретов на уборку, поэтому кроме готовки блинов хозяева стирали, мыли и убирали.

Плохим тоном считалось оставаться дома и быть одному. Нарушением обычаев было оставаться в стороне, пока все гуляют и веселятся.

Несмотря на то, что на Колодия готовили разнообразные блины и вареники, страдать обжорством тоже не приветствовалось. Поэтому Українські Новини предлагают во время праздника готовить варенки с необычной начинкой или диетические блины, но при этом не впадать в крайности.