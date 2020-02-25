Украинцы, пребывающие в Италии, сохраняют спокойствие и не просят эвакуации домой

Находящиеся в "коронавирусной" Италии украинцы, откуда 24 февраля прилетело 4 самолета с 611 пассажирами, не просят об эвакуации их домой, а также призывают сохранять спокойствие. Об этом рассказал генеральный консул Украины в Милане Роман Горяйнов в комментарии Радио Свобода.

"С пятницы ни одного обращения об эвакуации не поступало. Люди только интересуются, когда восстановится прием граждан", — сказал дипломат.

По его словам, украинцы в Италии сохраняют спокойствие, не паникуют, не поступало ни одного обращения с просьбой помочь вернуться домой из-за эпидемии COVID-19.

Выполняя распоряжение областной власти Ломбардии, от 25 февраля дипломатическое учреждение в Милане пристановило прием граждан на неопределенный срок во избежание скопления людей, чтобы не разносить инфекции за пределы региона, в котором обнаружено наибольшее количество инфицированных.

При этом сотрудники консульства продолжают работать в обычном режиме, телефон работает круглосуточно, выдают только неотложные документы в экстремальных случаях.

Дипломат советует соотечественникам следовать рекомендациям местных санитарных органов и отслеживать советы МИД Украины для тех, кто планирует посетить Италию в ближайшее время.

Как сообщали Українські Новини, пассажиры самолетов, которые прилетели из Рима, Венеции и Милана, рассказали о ситуации в Италии.

Кроме того, первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Румынии, и в Швейцарии.