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25 лютого 2020, вівторок, 21:47 3
Світ 2020-02-25T21:53:22+02:00
Українські Новини
Українці, які перебувають в Італії, зберігають спокій і не просять евакуації додому

Українці, які перебувають в Італії, зберігають спокій і не просять евакуації додому

Елизавета Кесельман
Мілан, Італія, коронавірус в Італії, Генконсульство України в Італії
Італія.Венеція.Фото: pixabay
Італія.Венеція.Фото: pixabay

Українці, які знаходяться у "коронавирусній" Італії, звідки 24 лютого прилетіло 4 літаки з 611 пасажирами, не просять про евакуацію їх додому, а також закликають зберігати спокій. Про це розповів генеральний консул України в Мілані Горяйнов Роман у коментарі Радіо Свобода.

"З п'ятниці жодного звернення про евакуацію не надходило. Люди лише цікавляться, коли відновиться прийом громадян", — сказав дипломат.

За його словами, українці в Італії зберігають спокій, не панікують, не надходило жодного звернення з проханням допомогти повернутися додому з-за епідемії COVID-19.

Виконуючи розпорядження обласної влади Ломбардії, від 25 лютого дипломатична установа у Мілані пристановила прийом громадян на невизначений термін, щоб уникнути скупчення людей, щоб не розносити інфекції за межі регіону, в якому виявлено найбільшу кількість інфікованих.

При цьому співробітники консульства продовжують працювати у звичайному режимі, телефон працює цілодобово, видають тільки невідкладні документи в екстремальних випадках.

Дипломат радить співвітчизникам слідувати рекомендаціям місцевих санітарних органів і відстежувати ради МЗС України для тих, хто планує відвідати Італію найближчим часом.

Як повідомляли Українські Новини, пасажири літаків, які прилетіли з Риму, Венеції та Мілана, розповіли про ситуацію в Італії.

Крім того, перший випадок зараження коронавірусом зафіксували в Румунії та у  Швейцарії.

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