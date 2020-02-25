Українці, які перебувають в Італії, зберігають спокій і не просять евакуації додому

Українці, які знаходяться у "коронавирусній" Італії, звідки 24 лютого прилетіло 4 літаки з 611 пасажирами, не просять про евакуацію їх додому, а також закликають зберігати спокій. Про це розповів генеральний консул України в Мілані Горяйнов Роман у коментарі Радіо Свобода.

"З п'ятниці жодного звернення про евакуацію не надходило. Люди лише цікавляться, коли відновиться прийом громадян", — сказав дипломат.

За його словами, українці в Італії зберігають спокій, не панікують, не надходило жодного звернення з проханням допомогти повернутися додому з-за епідемії COVID-19.

Виконуючи розпорядження обласної влади Ломбардії, від 25 лютого дипломатична установа у Мілані пристановила прийом громадян на невизначений термін, щоб уникнути скупчення людей, щоб не розносити інфекції за межі регіону, в якому виявлено найбільшу кількість інфікованих.

При цьому співробітники консульства продовжують працювати у звичайному режимі, телефон працює цілодобово, видають тільки невідкладні документи в екстремальних випадках.

Дипломат радить співвітчизникам слідувати рекомендаціям місцевих санітарних органів і відстежувати ради МЗС України для тих, хто планує відвідати Італію найближчим часом.

Як повідомляли Українські Новини, пасажири літаків, які прилетіли з Риму, Венеції та Мілана, розповіли про ситуацію в Італії.

Крім того, перший випадок зараження коронавірусом зафіксували в Румунії та у Швейцарії.