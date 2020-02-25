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25 февраля 2020, вторник, 18:01 7
Экономика 2020-02-25T18:07:32+02:00
Українські Новини
Беларусь планирует начать поставки нефти через Украину в марте

Беларусь планирует начать поставки нефти через Украину в марте

Ярина Вацяк
Украина-Беларусь, Одесса-Броды, Транзит нефти
Нефтепровод
Нефтепровод

Беларусь рассчитывает начать поставки нефти на свои нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) через территорию Украины в марте. 

Об этом говорится в сообщении белорусского информационного агентства БЕЛТА, передают Українськi Новини.

"Ведется работа по закупке альтернативной нефти с использованием южного маршрута, с украинской территории. Поставки по "Одесса - Броды" начнутся в ближайшее время, в марте. Объем - несколько танкеров", - сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.

По его словам, трубопроводная инфраструктура (нефтепровод "Одесса - Броды") будет использоваться как самый экономичный, быстрый и надежный транспорт.

При этом Сизов не уточнил, какая именно страна может выступить поставщиком.

Также он добавил, что объем поставки нефти по нефтепроводу "Одесса - Броды" будет определяться исходя из остатков ресурсов на НПЗ и факта поставки нефти железнодорожным и трубопроводным транспортом из России.

Как сообщали Українські Новини, Беларусь планирует импортировать 30% нефти через Украину.

1 января Россия приостановила поставку нефти в Беларусь.

Позже  Беларусь закупила нефть у Норвегии.

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