Білорусь планує почати поставки нафти через Україну в березні

В березні Білорусь розраховує почати поставки нафти через територію України на свої нафтопереробні заводи (НПЗ).

Про це йдеться в повідомленні білоруського інформаційного агентства БЕЛТА, передають Українські Новини.

"Ведеться робота із закупівлі альтернативної нафти з використанням південного маршруту, з української території. Поставки по "Одеса - Броди" почнуться найближчим часом, у березні. Обсяг - кілька танкерів", - повідомив заступник голови концерну "Белнафтохім" Володимир Сизов.

За його словами, трубопровідна інфраструктура (нафтопровід "Одеса - Броди") буде використовуватися як найекономічніший, найшвидший і найнадійний транспорт.

При цьому Сизов не уточнив, яка саме країна може виступити постачальником.

Також він додав, що обсяг постачання нафти по нафтопроводу "Одеса - Броди" буде визначатися виходячи з залишків ресурсів на НПЗ і факту поставки нафти залізничним та трубопровідним транспортом з Росії.

Як повідомляли Українські Новини, Білорусь планує імпортувати 30% нафти через Україну.

1 січня Росія припинила постачання нафти в Білорусь.

Пізніше Білорусь закупила нафту у Норвегії.