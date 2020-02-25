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25 лютого 2020, вівторок, 18:01 7
Економіка 2020-02-25T19:15:01+02:00
Українські Новини
Білорусь планує почати поставки нафти через Україну в березні

Білорусь планує почати поставки нафти через Україну в березні

Ярина Вацяк
Білорусь-Україна, транзит нафти
Нафтопровід
Нафтопровід

В березні Білорусь розраховує почати поставки нафти через територію України на свої нафтопереробні заводи (НПЗ).

Про це йдеться в повідомленні білоруського інформаційного агентства БЕЛТА, передають Українські Новини.

"Ведеться робота із закупівлі альтернативної нафти з використанням південного маршруту, з української території. Поставки по "Одеса - Броди" почнуться найближчим часом, у березні. Обсяг - кілька танкерів", - повідомив заступник голови концерну "Белнафтохім" Володимир Сизов.

За його словами, трубопровідна інфраструктура (нафтопровід "Одеса - Броди") буде використовуватися як найекономічніший, найшвидший і найнадійний транспорт.

При цьому Сизов не уточнив, яка саме країна може виступити постачальником.

Також він додав, що обсяг постачання нафти по нафтопроводу "Одеса - Броди" буде визначатися виходячи з залишків ресурсів на НПЗ і факту поставки нафти залізничним та трубопровідним транспортом з Росії.

Як повідомляли Українські Новини, Білорусь планує імпортувати 30% нафти через Україну.

1 січня Росія припинила постачання нафти в Білорусь.

Пізніше Білорусь закупила нафту у Норвегії.

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