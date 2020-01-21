Беларусь планирует импортировать 30% нефти через Украину.

Об этом говорится в сообщении белорусского информационного агентства БЕЛТА, передают Українськi Новини.

"Сейчас нет альтернативы поставкам российской нефти в полном объеме. Но, как мы договаривались, диверсифицироваться нам надо. Надо идти к тому, что 30-40% нефти мы будем покупать у России. 30% мы должны завозить с Балтики и 30% через Украину - проверенный уже путь", - заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Также он сообщил, что Беларусь уже начала импортировать нефть с мировых рынков.

Кроме того, Лукашенко добавил, что самым важным вопросом является последующая продажа нефтепродуктов из переработанной на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) нефти.

Как сообщали Українські Новини, "Консалтинговая группа "А-95" считает, что остановка экспорта Россией нефти в Беларусь не повлияет на украинский рынок нефтепродуктов.

В январе 2019 года Россия остановила экспорт нефти в Беларусь.

Также СМИ сообщили, что Путин и Лукашенко не подписали документы об интеграции Беларуси.