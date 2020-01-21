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21 января 2020, вторник, 10:47 74
Мир 2020-01-21T10:48:41+02:00
Українські Новини
С Россией не договорились: Беларусь закупила нефть у Норвегии

С Россией не договорились: Беларусь закупила нефть у Норвегии

Надежда Комендантова
Беларусь, Беларусь-Россия, Россия, Поставки нефти, Норвегия, Нефть
Александр Лукашенко. Фото: belaruspartisan.org
Александр Лукашенко. Фото: belaruspartisan.org

После того, как с 1 января Россия приостановила поставку нефти в Беларусь, последняя закупила 80 тысяч тонн нефти у Норвегии, сообщает белорусское агентство "Белта" со ссылкой на пресс-службу концерна "Белнефтехим".

Нефть поставят 22 января через Клайпедский порт, топливо будет доставлено в Беларусь по железной дороге. Нефть предназначена для переработки на заводе "Нафтан".

В "Белнефтехиме" не уточнили, планируются ли дальнейшие закупки нефти у Норвегии.

В конце 2019 года глава республики Александр Лукашенко проводил переговоры с президентом Владимиром Путиным, министром энергетики Александром Новаком и премьер-министром Дмитрием Медведевым, однако стороны не смогли договориться о ценах на поставку топлива.

Лукашенко поручил найти альтернативу российской нефти. Минск направил коммерческие предложения о покупке нефти Украине, Казахстану, Польше, Азербайджану, а также странам Балтии.

Напомним, Лукашенко угрожает лишить Россию двух ниток нефтепровода "Дружба".

Ранее Украина прекратила покупать у Беларуси электроэнергию.

Также СМИ сообщили, что Путин и Лукашенко не подписали документы об интеграции Беларуси

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