С Россией не договорились: Беларусь закупила нефть у Норвегии

После того, как с 1 января Россия приостановила поставку нефти в Беларусь, последняя закупила 80 тысяч тонн нефти у Норвегии, сообщает белорусское агентство "Белта" со ссылкой на пресс-службу концерна "Белнефтехим". Нефть поставят 22 января через Клайпедский порт, топливо будет доставлено в Беларусь по железной дороге. Нефть предназначена для переработки на заводе "Нафтан". В "Белнефтехиме" не уточнили, планируются ли дальнейшие закупки нефти у Норвегии. В конце 2019 года глава республики Александр Лукашенко проводил переговоры с президентом Владимиром Путиным, министром энергетики Александром Новаком и премьер-министром Дмитрием Медведевым, однако стороны не смогли договориться о ценах на поставку топлива. Лукашенко поручил найти альтернативу российской нефти. Минск направил коммерческие предложения о покупке нефти Украине, Казахстану, Польше, Азербайджану, а также странам Балтии. Напомним, Лукашенко угрожает лишить Россию двух ниток нефтепровода "Дружба". Ранее Украина прекратила покупать у Беларуси электроэнергию. Также СМИ сообщили, что Путин и Лукашенко не подписали документы об интеграции Беларуси.