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25 февраля 2020, вторник, 16:44 37
Силовые структуры 2020-02-25T16:45:02+02:00
Українські Новини
Россия освободила 4 задержанных в Азовском море украинских рыбаков, - депутат

Россия освободила 4 задержанных в Азовском море украинских рыбаков, - депутат

Валерия Драгомирова
Павел Мельник, Азовское море, Украинские рыбаки, Россия-Украина
Азовское море. Фото: wikipedia
Азовское море. Фото: wikipedia

Россия освободила 4 украинских рыбаков, задержанных 15 февраля в Азовском море.

Об этом написал депутат Верховной Рады Павел Мельник (фракция "Слуга народа") в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Только что получена информация, что украинских рыбаков: Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджи и Максима Терехова, которые были задержаны в Азовском море 15 февраля 2020 года, освободили", - говориться в нем.

Отмечается, что Терехов связался по телефону со своими родственниками и сообщил, что все рыбаки находятся в нормальном состоянии и планируют прибыть домой на собственном судне.


Как сообщали Українські Новини, 15 февраля прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по факту незаконного захвата украинского судна с 4 украинцами на борту.

По данным СМИ, капитан судна не выполнил требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться, а в ходе осмотра корабля было выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова - ставную сеть.

Ранее в России заявили, что украинские рыбаки признали факт браконьерства

17 февраля Министерство иностранных дел протестовало против задержания Россией 4 украинских рыбаков в Азовском море.

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