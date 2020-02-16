В России заявили, что украинские рыбаки признали факт браконьерства

Трое из четырех украинских рыбаков, захваченных накануне в Азовском море российскими пограничниками, признали факт незаконного вылова рыбы. Видеозапись допроса опубликовал российский телеканал, сайт которого заблокирован в Украине, передает РБК-Украина.

Один из украинцев заявил, что знал о запрете ловить камбалу-калкан сетями в Азовском море. Все трое украинцев заявили, что претензий к российским пограничникам якобы не имеют, психологическое и физическое воздействие на них якобы не оказывалось.

Ранее факт браконьерства признал капитан задержанного судна.

Отметим, имена задержанных, предположительно, Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов.

Напомним, в Азовском море захватили рыбаков: полиция открыла дело.

25 ноября 2018 года российские военные захватили 2 украинских катера и буксир ВМС около Керченского пролива.

Ранее командующий Военно-морских сил Игорь Воронченко заявил, что россияне угробили корабли ВМС, поснимав плафоны, розетки и унитазы.