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16 февраля 2020, воскресенье, 13:04 12
Общество 2020-02-16T13:04:47+02:00
Українські Новини
В России заявили, что украинские рыбаки признали факт браконьерства

В России заявили, что украинские рыбаки признали факт браконьерства

Ольга Фандорина
Азовское море, Захват рыбаков, российская агрессия, Браконьерство
Азовское море. Фото: wikipedia
Азовское море. Фото: wikipedia

Трое из четырех украинских рыбаков, захваченных накануне в Азовском море российскими пограничниками, признали факт незаконного вылова рыбы. Видеозапись допроса опубликовал российский телеканал, сайт которого заблокирован в Украине, передает РБК-Украина.

Один из украинцев заявил, что знал о запрете ловить камбалу-калкан сетями в Азовском море. Все трое украинцев заявили, что претензий к российским пограничникам якобы не имеют, психологическое и физическое воздействие на них якобы не оказывалось.

Ранее факт браконьерства признал капитан задержанного судна.

Отметим, имена задержанных, предположительно, Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов.

Напомним, в Азовском море захватили рыбаков: полиция открыла дело.

25 ноября 2018 года российские военные захватили 2 украинских катера и буксир ВМС около Керченского пролива.

Ранее командующий Военно-морских сил Игорь Воронченко заявил, что россияне угробили корабли ВМСпоснимав плафоны, розетки и унитазы.

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