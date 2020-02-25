Росія звільнила 4 затриманих в Азовському морі українських рибалок, - депутат

Росія звільнила 4 українських рибалок, затриманих 15 лютого в Азовському морі.

Про це написав депутат Верховної Ради Павло Мельник (фракція "Слуга народу") у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.



"Тільки що отримана інформація, що українських рибалок: Сергія Гогу, Олексія Іванова, Василя Тюркеджі і Максима Терехова, які були затримані в Азовському морі 15 лютого 2020 року, звільнили", - говориться в ньому.



Відзначається, що Терехов зв'язався по телефону зі своїми родичами і повідомив, що всі рибалки знаходяться в нормальному стані і планують прибути додому на власному судні.

Як повідомляли Українські Новини, 15 лютого прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного захоплення українського судна з 4 українцями на борту.



За даними ЗМІ, капітан судна не виконав вимогу прикордонного наряду про зупинку і зробив спробу втекти, а в ході огляду корабля було виявлено понад 290 примірників камбали-калкан, а також незаконне знаряддя лову - ставну сітку.

Раніше в Росії заявили, що українські рибалки визнали факт браконьєрства.



17 лютого Міністерство закордонних справ протестувало проти затримання Росією 4 українських рибалок в Азовському морі.