В Азовском море захватили рыбаков: полиция открыла дело

Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по факту незаконного захвата "сотрудниками пограничного управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России" украинского судна с 4 украинцами на борту.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Прокуратуры в Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 15 февраля 2020 года, под процессуальным руководством прокуратуры автономии ГУНП в АР Крым и Севастополе начато уголовное производство по статьям 146 и 278 Уголовного кодекса Украины по факту незаконного захвата "сотрудниками пограничного управления ФСБ России" украинского судна с 4 людьми на борту", - говорится в нем.

Также отмечается, что следствием установлено, что оккупационные "правоохранители" в западной части Азовского моря задержали маломерное судно с 4 рыбаками на борту и вместе с судном их отвезли в порт оккупированной Керчи.

По данным СМИ, капитан судна не выполнил требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться, а в ходе осмотра корабля было выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова - ставную сеть, при этом судовые, регистрационные документы, в том числе на право добычи (вылов) водных биологических ресурсов, в задержанных отсутствовали.

Как сообщали Українськi Новини, 25 ноября 2018 года российские военные захватили 2 украинских катера и буксир ВМС около Керченского пролива.

Ранее командующий Военно-морских сил Игорь Воронченко заявил, что россияне угробили корабли ВМС, поснимав плафоны, розетки и унитазы.