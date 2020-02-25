На Канарах через коронавірус ізолювали цілий готель з туристами

Поки в "Борисполоі" пассажири, які прилетіли з Італії розповідають, що в країні все спокійно, в Іспанії, на Канарських островах через одного італійського туриста, у якого виявили коронавірус, закрили на карантин цілий готель з приблизно тисячею постояльців.

Про це повідомляє місцеве видання Diario de Avisos.

В Іспанії цей випадок захворювання став третім.

Повідомляється, що постоялець жив у готелі H10 Costa Adeje Palace у муніципалітеті Адехе на півдні Тенеріфе протягом тижня. Його помістили в лікарню на півдні острова. Хворий чоловік — лікар за професією. Він виявив у себе симптоми захворювання і пройшов тестування на коронавірус. Після подвтерждения діагнозу іншим постояльцям готелю заборонили покидати територію H10 Costa Adeje Palace.

Як повідомляли Українські Новини, в Італії від коронавірусу помер сьомий пацієнт.

Тим часом, на півдні Італії, де раніше хворих не було, виявили COVID-19 у туристки з Бергамо, яка перебувала в Палермо на відпочинку. 24 лютого пізно ввечері її госпіталізували в лікарню Сервелло для перевірки після виявлення симптомів грипу.

Міністерство закордонних справ (МЗС) рекомендує громадянам України утриматися від поїздок у ті провінції Італії, де зафіксовані випадки захворювання новим різновидом коронавіруса, а тим українцям, які перебувають на території Італії - бути уважними та обережними та дотримуватися рекомендацій Міністерства охорони здоров'я.