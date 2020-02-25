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25.02.20 12:00 Пресс-конференция: "Проблемные аспекты легализации игорного бизнеса в Украине?"

25 февраля 2020, вторник, 11:47 88
Верховная Рада и партии 2020-02-25T11:56:33+02:00
Українські Новини
Закон о медиа, диджитализации и народовластии: Стефанчук назвал приоритеты Рады на 2020

Закон о медиа, диджитализации и народовластии: Стефанчук назвал приоритеты Рады на 2020

Анна Рудык
Верховная Рада, Руслан Стефанчук, диджитализация, Закон о медиа
Руслан Стефанчук
Руслан Стефанчук

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Президента в парламенте Руслан Стефанчук считает приоритетом деятельности Верховной Рады в 2020 году принятие законопроекта о медиа.

Об этом он сообщил на форуме реформ "На пути к Вильнюсу", передают Українські Новини.

Он отметил, что среди приоритетных законопроектов есть связанные с инвестиционным климатом, диджитадизацией, народовластием.

По словам Стефанчука, Рада также намерена внести изменения в законы о децентрализации и об отмене адвокатской монополии.

Кроме этого, парламент намерен принять ряд кодексов, в том числе кодекс судопроизводства, медицинский кодекс, кодекс электронных коммуникаций и другие.

Как сообщали Українські Новини, новоназначенный глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что никакие законы, которые каким-либо образом ограничили бы свободу слова, в нашей стране не будут приняты.

Ранее миссия ООН рассказала Бородянскому, что нельзя бороться с дезинформацией за счет ограничения свободы медиа.

Также Национальный союз журналистов Украины уже заявлял, что инициатива Бородянского о введении административной и уголовной ответственности за распространение "фейков" опасна.

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