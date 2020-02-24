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24 февраля 2020, понедельник, 18:07 58
Президент 2020-02-24T18:09:17+02:00
Українські Новини
Зеленский наградил хореографа Чапкиса орденом Ярослава Мудрого

Зеленский наградил хореографа Чапкиса орденом Ярослава Мудрого

Анна Рудык
орден Ярослава мудрого, Григорий Чапкис, Награждение орденом, Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский наградил хореографа Григория Чапкиса орденом князя Ярослава Мудрого V cтепени по случаю 90-летия.

Об этом говорится в указе №56 от 24 февраля, передают Українськi Новини.

В соответствии с указом Чапкис награжден за выдающийся личный вклад в развитие национальной культуры и хореографического искусства, значительные творческие достижения, высокое профессиональное мастерство.

Чапкис - балетмейстер, народный артист Украины, судья телешоу "Танцы со звездами".

В понедельник, 24 февраля, он празднут 90-й день рождения.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский наградил экс-главу парламента Норвегии и консула Венгрии орденом Ярослава Мудрого.

Ранее Президент Владимир Зеленский наградил орденом "За заслуги" III степени телеведущего Сергея Притулу и солиста поп-рок-группы "Антитела" Тараса Тополю за волонтерскую деятельность.

Также Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины с вручение ордена "Золотая Звезда" полковникам Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову, погибшим во время выполнения боевого задания на Донбассе.

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