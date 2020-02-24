Зеленский наградил хореографа Чапкиса орденом Ярослава Мудрого

Президент Владимир Зеленский наградил хореографа Григория Чапкиса орденом князя Ярослава Мудрого V cтепени по случаю 90-летия.

Об этом говорится в указе №56 от 24 февраля, передают Українськi Новини.

В соответствии с указом Чапкис награжден за выдающийся личный вклад в развитие национальной культуры и хореографического искусства, значительные творческие достижения, высокое профессиональное мастерство.

Чапкис - балетмейстер, народный артист Украины, судья телешоу "Танцы со звездами".

В понедельник, 24 февраля, он празднут 90-й день рождения.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский наградил экс-главу парламента Норвегии и консула Венгрии орденом Ярослава Мудрого.

Ранее Президент Владимир Зеленский наградил орденом "За заслуги" III степени телеведущего Сергея Притулу и солиста поп-рок-группы "Антитела" Тараса Тополю за волонтерскую деятельность.

Также Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины с вручение ордена "Золотая Звезда" полковникам Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову, погибшим во время выполнения боевого задания на Донбассе.