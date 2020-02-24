FlixBus готов корректировать рейсы из-за вспышек коронавируса в случае потребности

Транспортная компания FlixBus (Германия) готова корректировать перевозки в зависимости от рекомендаций местной власти в случае вспышек коронавируса.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба компании.

"FlixBus внимательно следит за ситуацией вокруг коронавируса и придерживается рекомендаций местных властей. Пока нет рекомендаций от ответственных органов по принятию каких-либо специальных мер. Но если ситуация изменится, мы будем соответственно корректировать свои действия", - сказали в пресс-службе.

В компании отметили, что готовы корректировать перевозки согласно указаниям тех стран, где работает компания.

По состоянию на текущий момент в FlixBus отсутствуют прямые рейсы между городами в Украине и Италии, где зафиксирована вспышка вызванного коронавирусом заболевания, однако пассажиры могут воспользоватся рейсами с пересадкой.

Как сообщали Українськi Новини, МАУ не планирует приостанавливать рейсы в Италию.

В Италии на консульском учете находятся более 11 тыс. украинцев.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что авиарейсы из зон распространения коронавируса будут проверяться дополнительно.