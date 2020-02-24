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24 февраля 2020, понедельник, 14:28 145
Силовые структуры 2020-02-24T14:29:08+02:00
Українські Новини
Полиция проверяет причастность экс-главы МИД Кожары к убийству гостя в своем доме

Полиция проверяет причастность экс-главы МИД Кожары к убийству гостя в своем доме

Жора Шокин
Кожара, МИД, Сергей Старицкий, Убийство, Киевская область, Полиция
Леонид Кожара. Фото: Апостроф
Леонид Кожара. Фото: Апостроф

Полиция проверяет возможную причастность бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары к убийству генерального директора Atlantic Group Сергея Старицкого в доме экс-министра в Чайках под Киевом.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

"Мы проверяем всех лиц, кто находился в доме в то время", - сказали в ведомстве.

На данный момент идет следствие, назначен ряд экспертиз.

Проверяются всевозможные версии, версия самоубийства не исключается также.

О выдвижении подозрения кому-либо речь пока не идет.

Также в полиции сообщили, что все кто был во время убийства в доме, допрошены.

Как сообщали Українськi Новини, полиция переквалифицировала с самоубийства на умышленное убийство дело по факту смерти Старицкого в доме экс-министра иностранных дел Кожары в Киевской области.

В пятницу, 21 февраля, под Киевом в селе Чайки произошел трагический инцидент. По предварительной информации, в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары покончил с собой мужчина.

По версии полиции, киевлянин приехал в гости к семейной паре и покончил с собой, пока хозяева дома были в других комнатах особняка.

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