Курс рубля не изменился в обменниках Киева после выходных

В понедельник, 24 февраля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 21 февраля, остался без изменений и составляет 3,45 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи также не изменился 3,92 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева 24 февраля:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,45 3,92 Максимальный 3,80 5,00 Минимальный 2,30 3,79

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 февраля, на 2,47 коп. до 24,4530 UAH/USD.

Ранее эксперты дали прогноз на неделю, каким будет курс доллара. По словам Андрея Шевчишина, рынок продолжит держать паузу во время работы миссии МВФ в Украине.

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 21 февраля на 0,41 коп. до 24,5119 UAH/USD, курс покупки понизился на 0,87 коп. до 24,2600 UAH/USD.