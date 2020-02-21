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21 февраля 2020, пятница, 06:13 21
Lifestyle 2020-02-21T06:13:01+02:00
Українські Новини
С блинами, варениками и песнями. Куда отправиться на масленичные гуляния

С блинами, варениками и песнями. Куда отправиться на масленичные гуляния

Кира Молчанова
Праздники, Масленица-2020, Куда пойти в Киеве, Масленица
etno-selo.com.ua
etno-selo.com.ua

С 24 февраля по 1 марта украинцы гуляют Масленицу. Праздничную программу готовят не только рестораны, но и этнографические комплексы и музеи под открытым небом. Самые красочные мероприятия пройдут на ближайших выходных — с 29 февраля по 1 марта. Українські Новини выясняли, где будет весело на Колодия.

Масленица в Пирогово

Национальный музей народной архитектуры и быта "Пирогово" будет праздновать Масленицу реконструкцией древнего обряда Колодия, который считался покровителем брака, любви и здоровья. На Масленицу было принято вешать на родителей незамужних парней и девушек символическую колодку. Отсюда еще одно название праздника — Колодий. Этот и еще многие другие обряды воспроизведут на празднике. На сцене фольклорные коллективы Черкащины, Сумщины, Черниговщины, Киевщины, Житомирщины и Хмельничины будут показывать сохранившиеся старинные обряды Масленицы. Все желающие смогут принять участие в народных забавах "Перетягивание каната", "Сбивание с колоды", померяться силой рук и ловкостью. В конце дня на центральной площади запылает " Кострубатый дед" — символ зимы, холода и смерти, который обязательно должна победить весна.

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"Запальна Масляна" на ВДНХ

Фудкорты почти в самом центре Киева на ВДНХ будут угощать блинами с разнообразными начинками, а на площадках проведут традиционные игры с призами. Не обойдется без народных забав с перетягиванием каната, боями мешами, стрельбой по мишеням и лазанию по столбу за подарками. Апофеоз праздника — сожжение чучела зимы — пройдет ближе к вечеру.

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Праздник в парке "Феофания"

Организаторы праздника в парке "Феофания" будут развлекать гостей народными аттракционами, хороводами вокруг костра и концертом с участием фольклорных коллективов. В кафе под открытым небом можно будет угоститься блинами и варениками с разной начинкой, овощами-гриль, натуральными колбасами и полезным травяным чаем.

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Казацкий Колодий в "Мамаевой Слободе"

Музей живой истории "Мамаева Слобода" обещает полное погружение в самобытную масленицу по казацким традициям. На празднике будет много вареников с сыром, сырников, сырных бабок, запечённых яблок, наливок и пряного мусулеса (казацкого аналога глинтвейна). Самобытную атмосферу Колодия на Надднепрянщине будут создавать музыканты, казаки на конях и веселые девушки.

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Праздник в "Украинском селе"

Этнографический комплекс "Украинское село" празднует Масленицу с народными обрядами и музыкальными коллективами. Гостям праздника предлагают народные забавы, цепляние колодки холостякам, танцы и конечно же сожжение соломенной бабы Марены. Под открытым небом будут готовиться вареники и блины, казацкий кулеш, шашлык, горячие напитки. Не обойдется без ярмарки, на которой можно будет купить изделия народных промыслов.

За блинами... на страусиную ферму

На Ясногородской страусиной ферме под Киевом будут провожать зиму и встречать весну, поедая блины со всеми возможными начинками. Гостей праздника будут ждать конкурсы, викторины, подарки, хороводы, знакомства с народными традициями и обрядами. Среди самого интересного — пряжки через костер, девичье развлечение "Гигантская скакалка" и "Столб счастья" для самых ловких и смелых. Обязательный пункт программы — сожжение соломенного чучела — станет завершением праздника.

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Как сообщали Українські Новини, кроме блинов на Масленицу можно приготовить яблочный пирог.

Кроме того, блины можно приготовить не калорийными, а диетическими — на основе овсяных хлопьев, обезжиренного молока или муки из твердых сортов пшеницы.

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