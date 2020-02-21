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21 февраля 2020, пятница, 06:30 24
Lifestyle 2020-02-21T06:30:03+02:00
Українські Новини
Не блины, а вареники. Готовим традиционное для Масленицы угощение

Не блины, а вареники. Готовим традиционное для Масленицы угощение

Кира Молчанова
Вареники, Рецепт, Масленица, Масленица-2020
Вареники. Фото: Pixabay
Вареники. Фото: Pixabay

Все знают, как празднуют российскую Масленицу: с блинами ледяной горкой и битвой "стенка на стенку". Однако в украинской традиции праздник, на котором изгоняли зиму и встречали весну, праздновался совсем иначе. И главным блюдом были не блины, а вареники.

Как праздновали и что ели наши прадеды в этот период?

Неделя перед Великим постом по оба берега Днепра называлась "масленичной" или "бабьей". Считалось, что в это время любая девушка может первой посвататься к жениху, не столкнувшись при этом с осуждением громады. Замужние женщины же могли остановить на улице любого неженатого парня и привязать к его ноге колодку, снять которую можно было только за хорошее вознаграждение. На добытые деньги женщины пировали и угощали друг друга.

Что ели в это время? Начиная с понедельника, хозяйки готовили макитры вареников с сыром, щедро сдабривая их сливками, маслом или сметаной. На Колодия это блюдо становилось ритуальным и имело языческие корни. Вареник символизировал женское начало, связанное с культом плодородия. Еще это был символ народившегося полумесяца, который обычно появлялся на небе на Масленицу.

В народе жила пословица: "Ждите вареники, придет и к вам Масленица!".

Рецепт классических вареников

Вряд ли у современного жителя мегаполиса получится приготовить такие же вареники, как у наших предков. Однако вареники по классическому рецепту будут больше всего похожи на те, которые готовились на Колодия.

Для приготовления понадобятся:

Для теста:

  • вода теплая — 1 стакан;
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — 3,5 стакана;
  • соль — 1/4 ч. л.

Для начинки:

  • творог — 350 г;
  • сахар, соль — по вкусу.

Этапы приготовления:

  1. В миску налить теплую воду, разбить в нее яйцо, добавить соль. Взбить до состояния пены.
  2. Муку просеять и добавить в миску с водой и яйцом.
  3. Мешать тесто для вареников руками. Если тесто липнет к рукам, то можно добавить еще муки. Готовое тесто накрыть полотенцем и оставить на час.
  4. Для приготовления начинки для вареников положить в миску творог, добавить по вкусу соль и сахар, а потом размешать.
  5. "Отдохнувшее" тесто разделить на три равные части. Каждую из частей раскатать в колбаску и разрезать на порции. Из полученных кусочков сделать плоские заготовки, на середину каждой из которых положить немного начинки и слепить по краям.
  6. Готовые сырые вареники выкладывают на доску, посыпанную небольшим количеством муки.
  7. Для варки вареников потребуется большая кастрюля, чтобы вареники в ней свободно плавали и не мешали друг другу. В кастрюлю наливают воду и доводят до кипения, немного солят и по одному опускают в кипяток вареники. Снова доводят воду до кипения и ожидают, когда вареники всплывут. После этого надо варить их еще 7 минут.

Готовые вареники вылавливают из кастрюли, перекладывают в миску и подают на стол со сметаной, сливочным маслом или вареньем.

Как сообщали Українські Новини, вареники на Масленицу можно приготовить сладкими.

Также гостей можно удивить варениками с необычной начинкой.

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