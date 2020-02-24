підписатися на розсилку
24.2 24.51
26.1 26.53
˟
ONLINE
24.02.20 11:00 Круглый стол: "Станет ли 2020-й годом кредитования экономики?"

  • Новини
  • Життя
  • Lifestyle
  • Сьогодні починається Колодій: що це за свято і чим відрізняється від Масляної
24 лютого 2020, понеділок, 08:25 22
Lifestyle 2020-02-24T11:00:03+02:00
Українські Новини
Сьогодні починається Колодій: що це за свято і чим відрізняється від Масляної

Сьогодні починається Колодій: що це за свято і чим відрізняється від Масляної

Ярина Вацяк
свято, Традиції, Вареники, Млинці, Масляна, Колодій
Колодій. Фото: Мамаєва Слобода
Колодій. Фото: Мамаєва Слобода

Сьогодні в Україні починається свято Колодій або Масляна, який триває цілий тиждень, до початку Великоднього посту.

Тиждень Масниці, відзначався гуляннями, гостинами і забавами, бо з наступного понеділка починався Великий  піст.

На Колодія існував обряд, під час якого одружені молодиці в’язали символічну колодку батькам, діти яких були на порі, але не одружилися до М’ясниць.

У цей тиждень українці влаштовували святкові веселощі, а на столі у кожній хаті були молочні страви. Одна з традиційних страв - вареники з сиром у маслі чи сметані. А на Слобожанщині, крім вареників, готували і млинці з сиром та багато інших страв з молочних продуктів.

"В кінці лютого приходить Масляница; жінки волочать колодку, тобто йдуть по домівках і прив'язують парубкам і дівкам невелику колодку до ноги, в покарання за те, що не вступили в шлюб в минулий М'ясоїд. Цю колодку можна зняти не інакше як за деякий викуп; на зібрані гроші бенкетують і замість млинців московських подають вареники з сметаною; на Масляну це головна страва", - писав у 1850 році український етнограф та громадський діяч Н.А.Маркевич в газеті "Петербуржские ведомости".

В кожному регіоні були свої особливості святкування Колодія. Кожен день святкування Колодія мав свої назви та традиції:

  • понеділок - "колодка народилася"
  • вівторок - "хрестини"
  • середа – "похрестини"
  • четвер – "смерть"
  • п’ятниця - "похорони"
  • субота - "оплакування".
  • неділя - молодь "волочить колодку".

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні, 24 лютого, крім початку Колодія, буддисти святкують Новий рік.

Крім того, Українські Новини з'ясовували, де буде весело на Колодія, а також написали рецепт класичних вареників.

 

 

Більше новин про: свято Традиції Вареники Млинці Масляна Колодій

Сьогодні розпочинається Колодій, а буддисти святку...
Сьогодні вшановують пам'ять преподобної Ксенії: тр...
Вареники подешевшали майже в два рази...
У Нижньому Новгороді на Масляну людям кидали млинц...
Рейси з зони ризику поширення коронавірусу будуть перевірятися додатково, - Гончарук
НБУ підвищив курс гривні в понеділок: скільки коштує валюта
Новини
Апеляційний суд підтвердив відновлення Насирова на посаді голови ДФС 11:00
Курс рубля не змінився в обмінниках Києва після вихідних 10:46
Депутати збирають круглий стіл, щоб змінити мовний закон, - Ткаченко 10:40
У 2 житлових комплексах "Укрбуду" відновилося будівництво 10:37
Акції МХП почали падіння і за минулий тиждень впали на 2,4% 10:14
більше новин
У Нових Санжарах захворіла евакуйована з Уханя іноземка, виявилась гастроентерологія, - МОЗ 12:45
Гончарук припускає виявлення коронавірусу у громадян, які повертаються з Європи в Україну 21:45
ЗМІ ілюструють перебування Скалецької у Нових Санжарах старим фото з Рівного, - працівник ОДА 10:08
Посол Нідерландів відвідав музей Євро-2012 у готелі Ярославського 09:53
Шквальні вітри в Україні: правила безпеки при штормовій погоді 11:55
більше новин
Гончарук припускає виявлення коронавірусу у громадян, які повертаються з Європи в Україну 21:45
У Нових Санжарах захворіла евакуйована з Уханя іноземка, виявилась гастроентерологія, - МОЗ 12:45
Через ситуацію з евакуацією з Уханя тернопільський губернатор йде у відставку 15:24
На півночі Італії через спалах коронвірусу обмежили пересування у п'яти регіонах 11:00
МОЗ заборонив передавати продукти евакуйованим українцям у "Нові Санжари" 20:26
більше новин
В Італії від коронавирусу померли вже троє: люди в паніці штурмують магазини і скуповують продукти
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok