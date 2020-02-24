Сьогодні починається Колодій: що це за свято і чим відрізняється від Масляної

Сьогодні в Україні починається свято Колодій або Масляна, який триває цілий тиждень, до початку Великоднього посту.

Тиждень Масниці, відзначався гуляннями, гостинами і забавами, бо з наступного понеділка починався Великий піст.

На Колодія існував обряд, під час якого одружені молодиці в’язали символічну колодку батькам, діти яких були на порі, але не одружилися до М’ясниць.

У цей тиждень українці влаштовували святкові веселощі, а на столі у кожній хаті були молочні страви. Одна з традиційних страв - вареники з сиром у маслі чи сметані. А на Слобожанщині, крім вареників, готували і млинці з сиром та багато інших страв з молочних продуктів.

"В кінці лютого приходить Масляница; жінки волочать колодку, тобто йдуть по домівках і прив'язують парубкам і дівкам невелику колодку до ноги, в покарання за те, що не вступили в шлюб в минулий М'ясоїд. Цю колодку можна зняти не інакше як за деякий викуп; на зібрані гроші бенкетують і замість млинців московських подають вареники з сметаною; на Масляну це головна страва", - писав у 1850 році український етнограф та громадський діяч Н.А.Маркевич в газеті "Петербуржские ведомости".

В кожному регіоні були свої особливості святкування Колодія. Кожен день святкування Колодія мав свої назви та традиції:

понеділок - "колодка народилася"

вівторок - "хрестини"

середа – "похрестини"

четвер – "смерть"

п’ятниця - "похорони"

субота - "оплакування".

неділя - молодь "волочить колодку".

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні, 24 лютого, крім початку Колодія, буддисти святкують Новий рік.

Крім того, Українські Новини з'ясовували, де буде весело на Колодія, а також написали рецепт класичних вареників.