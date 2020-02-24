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  • Сегодня начинается Масленица, а буддисты празднуют Новый год: что еще отмечают 24 февраля
24 февраля 2020, понедельник, 05:30 103
Lifestyle 2020-02-24T09:06:56+02:00
Українські Новини
Сегодня начинается Масленица, а буддисты празднуют Новый год: что еще отмечают 24 февраля

Сегодня начинается Масленица, а буддисты празднуют Новый год: что еще отмечают 24 февраля

Ярина Вацяк
Курс валют, Прогноз погоды, Праздники, Масленица, именины, какой сегодня праздник, 24 февраля, какой сегодня день
Вареники. Фото: Алексей Дорошенко/Facebook
Вареники. Фото: Алексей Дорошенко/Facebook

Сегодня, 24 февраля начинается Масленица или Колодий.  В этот день пытались отказаться от мясного, но начинался настоящий праздник молочных продуктов. Всю неделю перед постом традиционно устраивают гуляния с варениками и блинами.

Эстония сегодня отмечает День независимости.

Также в этом году 24 февраля буддисты празднуют свой Новый год.

В Мексике сегодня отмечается День флага.

Кроме того, в Исландии 24 февраля отмечают День пирожных.

Неофициально можно отметить День борьбы с жадностью, День соблазнительных танцев, День сотрудника службы поддержки, День удачных поездок в метро, День поиска смысла своего существования.

По православному календарю, почитают память святого Власия Севастийского.

В народе считали, что до Власия были морозы: рождественские, крещенские, афанасьевские, тимофеевские, никольские. Но власьевские морозы считались самыми "крутыми", и последними.

Именины отмечают:

  • Влас (Власий)
  • Всеволод
  • Гавриил
  • Дмитрий
  • Захар
  • Порфирий
  • Феодора.

Прогноз погоды

По прогнозу погоды Гидрометеорологического центра на 24 февраля, в Украине днем +1...+9 градусов, ночью +1...+6 градус. По всей территории Украины мокрый снег с дождем. Сильный ветер 17-22 м/с.

Прогноз погоды на 24 февраля. Карта: УкргидрометцентрПрогноз погоды на 24 февраля. Карта: Укргидрометцентр

Курс валют

По курсу валют Нацбанка на сегодня, курс гривны до доллара повысился на  2,47 коп. и составляет 24,4530 UAH/USD. Курс гривны к евро на 24 февраля установлен на уровне 26,4129.

Люди, рожденные в этот день под знаком Рыбы. А Українські Новини уже обнародовали гороскоп на сегодня не только для Рыб, но и для всех знаков зодиака.

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