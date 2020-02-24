Сьогодні розпочинається Колодій, а буддисти святкують Новий рік: що ще відзначають 24 лютого

Сьогодні, 24 лютого починається Колодій або Масниця. У цей день, за традицією, намагалися відмовитися від м'ясного, але починалося справжнє свято молочних продукті. Перед постом весь тиждень традиційно влаштовують гуляння з варениками і млинцями.

Естонія сьогодні відзначає День незалежності.

Також в цьому році 24 лютого буддисти святкують свій Новий рік.

У Мексиці сьогодні відзначається День прапора.

Крім того, в Ісландії 24 лютого відзначають День тістечок.

Неофіційно можна відзначити День боротьби з жадібністю, День танців, День працівника служби підтримки, День вдалих поїздок в метро, День пошуку сенсу свого існування.

За православним календарем, вшановують пам'ять святого Власія Севастійського.

В народі вважали, що до Власія були морози: різдвяні, водохресні, афанасьєвські, тимофіївські, микольські. Але власівські морози вважались найкрутішими, і останніми.

Іменини відзначають:

Влас (Власий)

Всеволод

Гавриїл

Дмитро

Захар

Порфірій

Феодора.

Прогноз погоди

За прогнозом погоди Гідрометеорологічного центру на 24 лютого в Україні вдень +1...+9 градусів, вночі +1...+6 градусів. По всій території України мокрий сніг з дощем. Сильний вітер 17-22 м/с.

Прогноз погоди на 24 лютого. Карта: Укргідрометцентр

Курс валют

За курсом валют Нацбанку на сьогодні, курс гривні до долара підвищився на 2,47 коп. і становить 24,4530 UAH/USD. Курс гривні до євро на 24 лютого, встановлений на рівні 26,4129.

Люди, народжені в цей день під знаком Риби. А Українські Новини вже оприлюднили гороскоп на сьогодні не тільки для Риб, але й для всіх знаків зодіаку.