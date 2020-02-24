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24 февраля 2020, понедельник, 05:28 647 Инфографика
Lifestyle 2020-02-24T05:28:01+02:00
Українські Новини
Близнецы запутаются в своих чувствах, а у Рыб будет удачный день — гороскоп на понедельник

Близнецы запутаются в своих чувствах, а у Рыб будет удачный день — гороскоп на понедельник

Елена Новикова
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Гороскоп. Фото: pershij.com.ua
Гороскоп. Фото: pershij.com.ua

Звезды уверяют, что понедельник будет насыщенным у всех знаков зодиака. К примеру, у Скорпионов и Рыб будет удачный день, который не испортит даже плохая погода. Подробнее об астрологическом прогнозе на понедельник, 24 февраля, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии, тем больше шансов у знака зодиака взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа.Чем выше показатель энергии, тем больше шансов у знака зодиака взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В понедельник окружающие будут тщательно следить за Овнами, чтобы уличить их в ошибке. Потому звезды советуют Овнам контролировать свои мысли, действия и мимику.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Тельцами в понедельник завладеет сентиментальное настроение. Звезды советуют провести день вдали от скопления людей, чтобы они случайно не задели чувства Тельцов.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В этот день Близнецы могут запутаться в своих чувствах. Звезды советуют не принимать никаких радикальных решений в понедельник, чтобы избежать ошибок.

Рак (21 июня – 22 июля)

Окружающие не дадут Ракам расслабиться в этот день. День будет забит всевозможными делами и заботами.

Лев (23 июля – 22 августа)

В этот день Львы будут ощущать беспокойство относительно недавно принятого решения. Звезды советуют прислушаться к этому чувству и еще раз хорошо все обдумать.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Звезды советуют Девам наконец приступить к решению накопившихся проблем. Ведь скоро их может стать так много, что Девы просто утонут в них.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Понедельник у Весов пройдет в спешке. Звезды советуют приложить все усилия, чтобы за всем поспеть. Ведь иначе Весы рискуют упустить что-то важное.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В понедельник у Скорпионов будет удачный день для осуществления давних надежд, ведь звезды на их стороне.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В этот день Стрельцы будут раздражительными. Звезды советуют не забывать, что окружающие ни в чем не виноваты и не доводить их до истерики.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Козероги не смогут одни справиться со всеми накопившимися проблемами. Звезды уверяют, что поддержка близких в этот день будет необходима.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Звезды советуют Водолеям не стесняться и озвучивать окружающим свою точку зрения. В понедельник Водолеи смогут подмечать то, чего не будут видеть другие.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Звезды в понедельник будут на стороне Рыб. День будет удачным для любых начинаний.

Как сообщали Українські Новини, Стрельцов и Водолеев ждут перемены в 2020 году.

 

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