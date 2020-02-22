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22 февраля 2020, суббота, 18:53 41
Спорт 2020-02-22T18:53:45+02:00
Українські Новини
Украина завоевала бронзу на чемпионате мира по биатлону в Италии

Украина завоевала бронзу на чемпионате мира по биатлону в Италии

Ярина Вацяк
Чемпионат мира, Бронзовая медаль, Биатлон
Биатлон. Фото: НОК
Биатлон. Фото: НОК

На чемпионате мира по биатлону, который проходит в Антхольц-Антерсельве (Италия), Украина завоевала бронзу.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального олимпийского комитета Украины.

"В женской эстафете украинская команда в составе Анастасии Меркушино, Юлии Джими, Виты Семеренко и Елены Пудгрушной приносит Украине бронзу. Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поздравил спортсменок, тренерский состав сборной и Федерацию биатлона Украины с замечательным достижением, пожелав удачного окончания сезона и дальнейших успехов на международной арене", - говорится в нем.

Как сообщали Українські Новини, в марте 2019, после того, как украинская биатлонистка Джима впервые завоевала "золото" в личной гонке на этапе Кубка мира, украинец Дмитрий Пидручный выиграл первое в истории Украины золото чемпионата мира по биатлону в гонке преследования.

В апреле 2018 Джима завоевала серебро на чемпионате мира по лыжным видам спорта среди военных, а также в марте 2018 в Кубке мира по биатлону украинка Джима заняла 3 место в спринте.

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