Отчет сдал - можно стоять на голове: министр Малюська похвастался новой позой

После того, как Верховная Рада на пленарном заседании в пятницу заслушала отчет Кабинета Министров за 2019 год, министр юстиции Денис Малюська в очередной раз удивил подписчиков странным фото из рабочего кабинета. В этот раз на фото чиновник позирует вверх ногами, при этом читая книгу, которая также перевернута. Снимок появился на официально странице министра в Facebook в субботу, 22 февраля.

Ранее Малюська уже успел удивить чередой странных фотографий из рабочего кабинета сидя с ногами на столе, а также под столом.

"Вчера успешно отчитались перед парламентом, теперь можно и книжку почитать, - написал он снимком и добавил хештег "правительство технократов", - написал министр.

Скриншот поста министра

Как сообщали Українськi Новини, 17 февраля в Верховную Раду поступил отчет правительства Алексея Гончарука за 2019 год. Документ состоит из 307 страниц. Политический консультант Сергей Быков подсчитал, что если отчет распечатать на всех депутатов, то весить он будет более 600 килограммов.

Правительство потратило 84 тыс. гривен на подготовку и презентацию отчета о своей работе за 2019 год,а директор фирмы Magonova & Partners Анастасия Магонова заявила, отчет для Кабинета министров компания готовила сутками.

По состоянию на начало февраля, правительство Алексея Гончарука не выполнило почти половину заданий президента Владимира Зеленского, а в Верховной Раде не исключают отставку правительства.

Ранее Малюська похвастался, как он в ботинках залез на свой рабочий стол. Также Малюська заявил, что копит деньги со своей зарплаты министра, так как потом его никто не возьмет на работу.